Merkez sağa yeni lider

Türk siyasetinin duayen isimlerinden, eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, "ağabey" konumunda kalarak, merkez sağda anayasa hukuku profesörü Süheyl Batum'un liderliğinde yeni bir oluşum için girişim başlattı





İlk ziyaret Demirel'e



Alınan bilgilere göre, Cindoruk, Ramazan ayı içinde, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i, Batum’la birlikte Güniz Sokak'taki evinde ziyaret etti. Cindoruk, bu ziyaretin ardından İstanbul'da Hilton Oteli'nde bir iftar yemeği verdi. Yemeğe, Batum'un yanı sıra merkez sağda siyaset yapmış olan çok sayıda isim katıldı. Cindoruk, iftarda şunları söyledi:

"Türkiye bir arayış içinde. Halktan da bu tür arayışlara cevap gelmeye başladı. Böyle olması halinde siyasi sonuç alınacaktır. Ben bu akşam demokrasi için birlik platformu diyorum. Temel felsefesi ve hedefleri olan bir denge hareketi. Sadece siyasi harekete karşı olmamalı. Büyük hedefleri olan, karşı, ama karşıt olmayan bir hareket."



