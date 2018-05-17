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Ekonomi

Merkez Bankası'nın "Gerekli adımlar atılacaktır" açıklamasının etkisi kısa ömürlü oldu; dolar ve Euro yeniden yükselişe geçti

Borsa da günü düşüşle tamamladı

17 Mayıs 2018 22:29

Merkez Bankası’nın dünkü “Gerekli adımlar atılacaktır” açıklaması sonrası rekor düzeylerinden 8-10 kuruş gerileyen ABD Doları, Euro ve sterlin akşam saatlerinde lira karşısında değer kazandı. 

Merkez Bankası'nın dünkü açıklaması öncesi; dolar 4.5011, Euro 5.3251, sterlin de 6.0698 lira ile yeni tarihi rekor düzeylerini görmüştü. Dolar akşam saatlerinde 4.46- 4.47 lira, Euro 5.27 - 5.28 lira ve sterlin de 6.03 - 6.04 lira aralığında seyretti.

Borsa İstanbul Endeksi de ( BİST100) yüzde 0.44 artışla 102 bin 611 puandan başladığı günü, yüzde 0.28 düşüşle 101 bin 869 puandan kapattı.

Merkez Bankası'ndan dün yapılan açıklamada, "Piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmektedir. Gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkileri de dikkate alınarak gerekli adımlar atılacaktır" denmişti. 

(DHA)

 

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