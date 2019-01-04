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Ekonomi

Merkez Bankası: Zayıf talep enflasyonda etkili oldu

"Enerji fiyatlarında, petrol fiyatları ve döviz kurundaki gelişmelerin olumlu yansımaları izlenmiştir"

04 Ocak 2019 13:10

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aralık ayı enflasyon gerçekleşmelerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • Enerji fiyatlarında, petrol fiyatları ve döviz kurundaki gelişmelerin olumlu yansımaları izlenmiştir
  • Yıllık gıda enflasyonundaki gerilemeye hem işlenmemiş hem de işlenmiş gıda fiyatları katkı vermiştir
  • Temel mal enflasyonundaki düşüşün sürükleyicisi dayanıklı tüketim malları ile giyim fiyatları olmuştur
  • Hizmet enflasyonunda alt gruplar genelinde düşüş izlenmiştir
  • Aralık ayı enflasyonu üzerinde, petrol fiyatlarındaki düşüş ve Türk Lirasındaki ılımlı seyre ek olarak zayıf talep koşullarının etkisi de hissedilmiştir
  • Bu görünüm altında çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu ve ana eğilimi gerilemiştir
  • Temel mal grubu enflasyonundaki düşüşte döviz kuru gelişmelerinin yanı sıra iç talepteki zayıf seyrin etkisi hissedilmiştir
  • Üretici fiyatları Türk Lirasında yakın dönemdeki görünüm ve enerji fiyatlarındaki düşüşlere bağlı olarak son iki aylık dönemde gerileme kaydetmiş, ancak üretici fiyatları yıllık enflasyonu birikimli etkilerle yüksek seviyesini korumuştur

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