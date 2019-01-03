Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Hedefimizi tutturduk

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2018 yılı enflasyonunun yüzde 20.30 olmasına ilişkin olarak açıklama yaptı ve “Hedefimizi tutturduk” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Kasım ayında yüzde 1,44 düşüş yaşayan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), düşüş eğilimini sürdürerek aralık ayında yüzde 0,40 oranında geriledi. Ekonomistler, düşüşün yüzde 0,34 seviyesinde olmasını bekliyordu.

TRT Haber yayınında konuşan Bakan Albayrak da enflasyona ilişkin olarak şunları söyledi:

"Yıl sonunda hedeflerimizin tamamını neredeyse tutturduk. Enflasyon açısından 2019'un ilk 3 ayı çok önemli."

Albayrak, sözlerine şöyle devam etti:

Gıdada fiyat indirimlerinin çok ciddi yansıdığını söyleyemeyiz.

İndirim yapan sektörlerin cirolarında yükseliş oldu; firma ve sektör bazında indirimi iyi yansıtanlar olduğu gibi az yansıtanlar da oldu.

Seçim ekonomisi uygulansaydı, 2018 sonu itibariyle bütçe açığı hedefini başaramazdık, 2019 bütçesinde çok daha güçlü bir performans sergileyeceğiz.

Dün akşam Asya piyasalarına dayalı bir dalgalanma oldu ama kısa sürede kendi mecrasında dengelendi. Biz güçlü, güvenli ve öngörülebilir bir şekilde yolumuza bakacağız.

Merkez Bankası kendi çerçevesinde gereken adımları atıyor, atacaktır, biz bu konuda taraf değiliz.

Piyasaların boğulmasına izin vermeyeceğiz. İki ayağımız iki pedalda, öyle bir şekilde gideceğiz ki kimse arabanın durdurulmasını beklemesin. Ekonominin çarklarının durmasına izin vermeyeceğiz, kimse frenin köklenip arabanın durdurulmasını beklemesin.

Bütçe disiplininde de şaşmadan enflasyon sıkı bir şekilde takip ettiğimiz alan olacak, şakası yok.

2019 yılı aynı ciddi duruş ve kararlılıkla devam edecek.

Cari açık 30 milyar dolarların altında, 20 milyar dolarlarda kapatabilecek.

2019 bütçesinde biz çok daha güçlü bir performans sergileyeceğiz.

Bankacılık sektörümüzde yakın çalışma içindeyiz, önümüzdeki günlerde 1-2 kritik konuda, KOBİ'ler önceliğinde reel sektör üzerinde güzel bir paket çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta muhtemelen bununla ilgili bir lansmanımız olacak. Tüm bankaların katılacağı bir çalışma olacak.