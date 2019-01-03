"Enflasyon oranlarının düşmesi, Mart'taki yerel seçimler öncesinde Merkez Bankası üzerindeki baskıyı arttırabilir"

T24 Çeviri

Ekonomi gazetesi Financial Times, Türkiye'de enflasyon oranının üst üste ikinci ayda da düşüş göstermesini yorumladı. FT yazarı Laura Pitel düşüşün ana sebebini "giyim, ayakkabı ve ulaşım fiyatlarındaki artışın yavaşlaması" olarak değerlendirdi.

Pitel aynı zamanda "Enflasyon oranlarının düşmesi, Mart'taki yerel seçimler öncesinde ekonomiyi güçlendirmek için Merkez Bankası üzerinde 'faizleri düşürme' baskısı yaratabilir" yorumunda bulundu.

Pitel'in Finacial Times'da yer alan değerlendirmesi şöyle;

Türkiye’nin yüksek enflasyon oranı Aralık ayındaki ekonomik yavaşlamanın ortasında ikinci ayda da düşüş gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre tüketici fiyat enflasyonunun yıllık oranı yüzde 20.3’e düştü. Kasım ayında bu sayı yüzde 21.62 idi.

Düşüşün ana sebebi giyim, ayakkabı ve ulaşım fiyatlarındaki artışın yavaşlaması.

Türkiye uzun süredir yüksek enflasyon ile mücadele ediyor ama enflasyon Ağustos ayında yaşanan kur krizinden sonra yüzde 25’in üzerine çıkmıştı.

Merkez Bankası tarafından yapılan etkili politika faizi artışı dolara karşı rekor derecede değer kaybeden Türk Lirasının toparlanmasına yardımcı oldu. Ama bu artış aynı zamanda yurtiçi talepte bir durgunluğu ve kredi sıkışıkığını tetikledi. Bu durum, ülkeyi resesyona sokabilir. 2018’in üçüncü çeyreğinde gayri safi yurtiçi hasıla büyümesi yüzde 1.6’ya düştü.

Enflasyon oranlarının düşmesi, Mart'taki yerel seçimler öncesinde ekonomiyi güçlendirmek için Merkez Bankası üzerinde 'faizleri düşürme' baskısı yaratabilir. Ancak, faiz oranlarının düşürülmesi uluslararası yatırımcılar tarafından 'zamanından önce atılacak' bir adım olarak görülüyor; piyasaları tedirgin edebilir ve lira üzerinde yeniden baskı oluşturabilir