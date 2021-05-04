Merkez Bankası: TÜFE artışında en belirgin katkı enerji grubundan geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan ayına ilişkin fiyat değerlendirmesinde 2 yılın zirvesine çıkan enflasyon verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede enerji grubundaki katkıya dikkat çekti.

Bloomberg'in haberine göre TCMB, gıda dışındaki ana kalemlerde yıllık enflasyon yükselirken, tüketici enflasyonundaki artışa en belirgin katkının enerji grubundan geldiğini belirtti.

Bu dönemde eşel mobil sistemi ve tavan fiyat uygulamasının etkisiyle enerji fiyatları yatay seyrettiğini ifade eden TCMB, baz etkisi nedeniyle grup yıllık enflasyonunun belirgin şekilde yükseldiğini vurguladı.

Merkez Bankasına göre temel mallarda yıllık enflasyon artarken, giyimde yeni sezon geçişinin etkisiyle yükseliş sürdü. Dayanıklı ve diğer temel mal grubunda döviz kuru gelişmeleri izlendi.

Hizmet grubunda yıllık enflasyonun yükseldiğini belirten Merkez Bankası, aylık bazda ise Mart ayındaki açılma etkisinin ardından yavaşlama olduğunu belirtti.

TCMB üretici fiyatlarına ilişkin ise şu yorumları yaptı:

"Nisan'da emtia fiyatlarındaki yükseliş tarımsal emtia ve endüstriyel metal fiyatları öncülüğünde sürmüştür. Türk lirası cinsinden ithalat fiyatlarındaki gelişmeler ve bazı ürünlerde süregelen arz sıkıntılarının etkisiyle üretici fiyatlarındaki hızlı artış eğilimi devam etmiştir. Bu gelişmelerle, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonları artarken, eğilimleri bir miktar iyileşmekle birlikte yüksek seviyelerini korumuştur."

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