Enflasyon nisanda yüzde 17,14'e yükseldi

TIKLTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan enflasyon oranını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 17,14, aylık yüzde 1,68 arttı. Enflasyon, yükselişine devam ederken, artış piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Kasım ayında başlayan yükseliş serisi yedinci aya taşınmış oldu.

Nisan ayında tüketici fiyatları endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,68 arttı. Yıllık çekirdek enflasyon ise nisanda yüzde 17,77 olarak kaydedildi. Üretici fiyatları tarafındaki yükseliş ivmesinin de devam ettiği izlendi. Buna göre üretici fiyat endeksi Nisan'da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,17 arttı. Aylık bazdaki artış ise yüzde 4,34 oldu.

Enflasyon Mart'ta bir önceki aya göre %1.08 olurken, yıllık bazda %16.19 ile 2019 ortasından beri en yüksek seviyeye çıkmıştı. Tüketici Fiyat Endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 1,08 artış göstermişti. Mart ayında eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ı görevden almasıyla bir haftada %12 değer kaybeden TL'nin yarattığı geçişkenlik etkisiyle Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Nisan'da aylık olarak %1.80, yıllık bazda ise %17.30 seviyesine yükselmesi bekleniyordu.

Doların enflasyon tepkisi ne oldu?

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamına doların ilk tepkisi düşüş oldu. Dolar, 8.32'den 8.31'e düştü.

TÜİK'in açıklaması şöyle:

Yıllık en düşük artış %3,60 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %9,05 ile haberleşme, %10,21 ile eğitim ve %11,03 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %29,31 ile ulaştırma, %22,27 ile ev eşyası ve %19,20 ile sağlık oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Nisan 2021

Aylık en yüksek düşüş gösteren grup %0,28 ile haberleşme oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Nisan ayında azalış gösteren diğer ana grup %0,03 ile ev eşyası oldu. En az artış gösteren diğer ana gruplar %0,56 ile sağlık ve %0,73 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Nisan ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla,%7,57 ile giyim ve ayakkabı, %2,13 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve %2,09 ile eğitim oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Nisan 2021



Nisan 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 92 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 42 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 281 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %18,11, aylık %1,65 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,65, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,44, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,11 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,82 artış gerçekleşti.

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