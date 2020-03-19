Merkez Bankası olağan genel kurulu ertelendi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, yarın yapılacağı duyurulan 88. Hesap dönemi olağan genel kurul toplantısının ertelendiğini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yarın yapılması planlanan olağan genel kurul toplantısını ileri bir tarihe erteledi. Bankadan konuyla ilgili yapılan açıklamada "Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, 20 Mart 2020 tarihinde yapılacağı duyurulan bankamız 88. Hesap dönemi olağan genel kurul toplantısı ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmiştir." denildi.

Sürpriz bir şekilde 17 Mart'ta faiz kararı verilmişti

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Koronavirüs nedeniyle 17 Mart'ta sürpriz bir toplantı gerçekleştirmişti. Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 10,75’ten yüzde 9,75’e indirilmesine karar verdi.