T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Merkez Bankası olağan genel kurulu ertelendi

Para Politikası Kurulu sürpriz bir şekilde erken toplanıp faiz kararını duyurmuştu

19 Mart 2020 11:59

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, yarın yapılacağı duyurulan 88. Hesap dönemi olağan genel kurul toplantısının ertelendiğini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yarın yapılması planlanan olağan genel kurul toplantısını ileri bir tarihe erteledi.  Bankadan konuyla ilgili yapılan açıklamada "Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, 20 Mart 2020 tarihinde yapılacağı duyurulan bankamız 88. Hesap dönemi olağan genel kurul toplantısı ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmiştir." denildi. 

Sürpriz bir şekilde 17 Mart'ta faiz kararı verilmişti

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Koronavirüs nedeniyle 17 Mart'ta sürpriz bir toplantı gerçekleştirmişti.  Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 10,75’ten yüzde 9,75’e indirilmesine karar verdi.

TIKLAYIN | Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı

 

ETİKETLER

Merkez Bankasıolağangenel kurultoplantıertelemeKovid-19Koronavirüs
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24