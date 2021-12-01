Merkez Bankası'nın müdahalesi sonrası düşüşe geçen döviz kuru, Erdoğan'ın açıklamaları sonrası yeniden yükseldi

Merkez Bankası’nın dövize müdahale açıklaması sonrası 12,48 TL’ye kadar gerileyen dolar, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın ekonomiye yönelik açıklamaları sonrası yeniden yükselişe geçerek 13,30 TL’yi aştı.

Merkez Bankası, döviz müdahalesine ilişkin olarak açıklama yaptı. Merkez Bankası'nın açıklamasında, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi. Açıklamanın ardından dolar 12,48 TL’ye kadar geriledi.

Bu gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP grup toplantısında yüksek faizi eleştirirken, "Yüksek faiz ve düşük kur üzerine kurulu sömürü düzeni, bu ülkeye geri dönemeyecek" dedi. Erdoğan, açıklamasında, yüksek faizden rahatsız olduğunu pek çok kez dile getirdi.

"Kur bugün çıkar, yarın düşe" diyen Erdoğan'ın açıklamalarının ardından dolar/TL 13,33'e kadar yükseldi. Dolar şu an 13,15 lira seviyesinde seyrediyor.

Euro/TL ise, Merkez Bankası'nın açıklaması sonrası 14,14 liraya kadar gerilerken, Erdoğan'ın açıklamasın sonrası 15,10'a kadar yükseldi.

TIKLAYIN - Erdoğan: Kur ve enflasyon dediğin bugün artar, yarın düşer

TIKLAYIN - Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale açıklaması