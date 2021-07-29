Merkez Bankası'nın enflasyon raporu sonrası dolarda düşüş sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı yılın 3. enflasyon raporu sonrası dolar/TL'de düşüş sürüyor.
Güne 8,55 seviyesinden düşüşle başlayan dolar, enflasyon raporunun açıklanmasının ardında gün içi en düşük 8,48 seviyesine kadar geriledikten sonra 8,51 seviyesinden işlem görüyor.
Öte yandan piyasalardaki pozitif havada dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini 0.- 0.25 oranında sabit bırakması da etkili oldu.
TCMB, enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon beklentisini 12,2'den 14,1'e yükseltmişti.
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TIKLAYIN: Merkez Bankası enflasyon beklentisini 14,1'e yükseltti