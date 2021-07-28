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Ekonomi

Fed faiz kararını açıkladı

Politika faizi, beklentiler dahilinde yüzde 0-0.25 aralığında sabit bırakıldı

28 Temmuz 2021 21:04

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı. Karar oybirliğiyle alındı.

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) Temmuz ayı toplantısının ardından beklentilere paralel olarak federal fonlama faizini değiştirmeyerek oy birliği ile yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı.

Fed, Haziran toplantısında da faizi sabit tutmuş ancak 2023'ün sonuna kadar iki artış beklediklerinin sinyalini vermişti. Fed aynı zamanda istihdam ve enflasyonda önemli ilerleme kaydedilene kadar aylık 120 milyar dolarlık varlık alımlarına devam etme sözü vermişti.

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