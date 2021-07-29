Merkez Bankası enflasyon beklentisini 14,1'e yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın 3. enflasyon raporuna ilişkin sunumunu gerçekleştirdi.

Kavcıoğlu, 2021 sonu enflasyon tahminini 14,1'e yükseltti. Nisan tahmini ise 12,2'ydi.

2022 sonu enflasyon tahminini ise Kavcıoğlu, 7,5'tan 7,8'e yükseltildiği belirtilirken, 2023 enflasyonu yüzde 5 olarak sabit bırakıldı.

Şahap Kavcıoğlu, 2021 yılı sonu gıda enflasyonu tahminini yüzde 13'ten yüzde 15'e, 2022 yılı sonu gıda enflasyonu tahmini yüzde 9,8'den yüzde 10,1'e yükselttiklerini ifade etti.

Kavcıoğlu, temel varsayımları ve kısa vadeli öngörüleri doğrultusunda, politika faizinin güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edileceği bir görünüm altında, enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağını öngördüklerini belirtti.

Kavcıoğlu konuşmasında 2. çeyrekte büyümenin baz etkisiyle oldukça yüksek olacağını bildirdi.

Türkiye’de ilk çeyrekte yıllık büyümeye en yüksek katkının sanayi ve hizmet sektörlerinden geldiğini belirten Kavcıoğlu “Öncü göstergeler iktisadi faaliyetin ikinci çeyrekte gücünü koruduğunu gösteriyor...Salgın tedbirlerinin kademeli olarak kaldırılması iktisadi faaliyeti destekliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Kavcıoğlu risk primi ve oynaklık düşmekle birlikte hala yüksek seyrettiğini bildirdi. Emtia fiyatları, kur ve artan talebin enflasyonu yukarı yönlü etkilediğini ifade etti.

Kavcıoğlu enflasyonda yükselişin geçici olduğunu, yıl sonunda yavaşlama beklendiğini söyledi.

"Cari fazla bekliyoruz"

Kavcıoğlu toplantıda aşılamanın ivme kazanmasıyla yılın geri kalanında cari fazla beklediklerini kaydederek şöyle dedi:

"Otomotivde güçlü ihracat performansı cari dengeye katkı veriyor. İthalat ikinci çeyrekte daha ılımlı seyir izledi. Fiyat hareketlerinden arındırıldığında dış ticarette reel olarak dengelenme olduğunu görüyoruz. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2011 yılından bu yana artarak yüzde 85-90 seviyelerine ulaştığını görüyoruz. Bu gelişmenin cari açıktaki yapısal iyileşmesini finansal istikrar açısından memnuniyetle karşılıyoruz. Cari dengede ikinci çeyrekte iyileşme başladı sıkı para politikası olumlu etkiliyor. İhracattaki güçlü artışın yanı sıra aşılamadaki ivme turizmle yılın geri kalanında cari işlemlerin fazla vermesini bekliyoruz. Altın ithalatının tarihsel ortalamanın altına inmesi de belirleyicilerden biri oldu. Önümüzdeki dönemde dış finansman ihtiyacını azaltarak ülke risk primini olumlu etkileyecek."

"Enflasyonu düşürmek için para politikası tek başına yeterli değil"

Kavcıoğlu enflasyonla mücadelede para politikasının tek başına yeterli olmayacağını söyleyerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Emtianın genel seviyesi yükseldi. Diğer yandan küresel ölçekte devam eden arz kısıtları üretim darboğazı taşımacılık maliyetinde artış gelişmiş ve gelişen ülkelerde üretici fiyatlarının artmasına neden oluyor. PMI verileri tedarik kısıtlarını devam ettiğine işaret ediyor. Yılın ikinci çeyreğinde enflasyon beklentilerinin seyrine bakıldığında beklentilerin arttığını görüyoruz. Piyasa bazlı enflasyon beklentileri bir miktar gerilese de tarihsel ortalamaların üzerinde. Enflasyon tahminlerine ulaşma beklentileri yönetmede temel araç para politikasıdır. Enflasyonu düşürmek için tek başına para politikasının yeterli olmayacağını gösterdi. Düşürmekle kalıcı enflasyona ulaşmak için toplumsal mutabakat ortak çaba önem taşıyor."

"Emtia fiyatlarındaki artış enflasyonu olumsuz etkiledi"

Başkan Kavcıoğlu, artan emtia fiyatlarının enflasyonu olumsuz etkilediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Talep koşulları daha ılımlı iken emtia fiyatlarındaki yükseliş kurdaki yükseliş enflasyon görünümünü olumsuz etkiledi. Nisan ve mayısta tahminlerle uyumlu gerçekleşti ancak haziranda kontrollü normalleşmenin etkisiyle tahmin aralığının üst sınırına yaklaştı.

Artışta temel mal enerji gıda grupları belirleyici olurken hizmetlerin katkısı sınırlı oldu. Vergi yönetilen yönlendirilen eşel mobilin etkisiyle bu dönemde enflasyonu sınırlayıcı yönde oldu. Çekirdek temel mal grubu ve gıda öncülüğünde yılın ilk çeyreğinde yükseldi. Çekirdek göstergeleri ve alt grupların ana eğilimlerinin bir miktar son dönemde düşüş gösterse de yüksek seviyeyi korudu.

İkini çeyrekle uyumlu olarak toplam talebin eğilim üstü daha ılımlı seviyelere yakınsayacağını düşünüyoruz. Finansal koşullardaki sıkılaşmayla iç talep zayıfladı. Nisan enflasyon raporundan daha güçlü seyretti."