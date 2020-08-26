Merkez Bankası'nın döviz rezervleri erirken altın rezervlerinin katlanması ne anlama geliyor?

Merkez Bankası'nın yıl başından bu yana brüt döviz rezervleri erirken, altın rezervlerinin sürekli artış göstermesi dikkat çekiyor.

Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervleri 14 Ağustos tarihinde 1.2 milyar dolarak 45.4 milyar dolara geriledi. Merkez’in brüt döviz rezervi yıl başında 81.2 milyar dolar, Aralık 2013’te ise 115 milyar dolar seviyesindeydi. Merkez Bankası’nın örtülü faiz artırımları Koronavirüs salgını ve düşük politika faizi etkisiyle yükselişe geçen kurları sakinleştirmekte zorlanıyor.

Öte yandan Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervleri erirken, altın rezervlerinde ise dikkat çekici bir artış var. Sene başında 25,1 milyar dolar olan altın rezervi 14 Ağustos itibarıyla 42,8 milyar dolara çıktı. Altının küresel çapta kazandığı değer de Merkez’in kasasındaki altının değerlenmesini sağladı.

Merkez Bankası tek alıcı

Merkez Bankası, yerli üreticinin ürettiği altının tek alıcısı konumunda bulunuyor. Altın Madencileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yücel, hafta başında bugüne kadar ürettikleri tüm altını Merkez Bankası’nın satın aldığını duyurmuştu. Altın üretiminin bu yıl yüzde 16 artışla 44 tona yükseleceğini söyleyen Yücel, tümünü Merkez Bankası’nın almasını beklediklerini açıklamıştı. Merkez Bankası ocak-haziran döneminde 170 ton altın satın alarak bu alanda dünyada ilk sırada yer almıştı.

'Dış politika nedeniyle altın tercih ediliyor'

Sözcü’nün haberine göre, ekonomist Uğur Gürses, son yıllarda Merkez Bankası’nın altın miktarının iki kat arttığını, altının değerinin küresel çapta değerlenmesiyle rezervlerin değerinin ise üç kat arttığını söyledi.

Merkez Bankası’nın altın kaynaklarının artmasının refah artışından kaynaklanmadığını belirten Gürses, dış politikadaki tutum sebebiyle Merkez Bankası’nın rezerv tercihlerinde altına yöneldiğini ifade etti. Gürses, “Ülkeler ekonomik güvenlik sebebiyle altın biriktirir. Dış politikada takınacağınız tutuma göre altın rezervlerinizi güçlendirseniz iyi olur” diyor.

ABD ile geçmişte sıkıntı yaşayan ve ambargo uygulanan ülkelerin ABD doları ile ticaret yapmasına izin verilmiyordu.

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu ise döviz borcu olan Türkiye’nin altın rezervleri ile Merkez Bankası’nın dövizle borçlanmasının zor olduğunu belirterek, “İran ve Venezuela zamanında ABD yaptırımı endişesi sorunlar yaşadı. Venezuela’nın uluslararası arenadaki altınlarına bloke konuldu. Türkiye kendi ülkesindeki altını teminat olarak gösterip borç alamaz” dedi.

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