Grafiklerle küresel salgında altının seyri

Koronavirüs salgını (Covid-19) ile beraber küresel piyasalarda artan risk algısıyla uzun yıllardan sonra ciddi bir ivme kazanan altın 2 bin dolar seviyesini gördü.

Bloomberght'den F. Uğur Taçkınlar'ın haberine göre, 2011 yılında 1.921 dolarla zirveyi gören altın daha sonra düşüşe geçerek beş yıl boyunca 1050 dolar ile 1380 dolar arasında dalgalandı. Altının yeniden yükselmesi ise tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs salgınının (Covid-19) patlak vermesiyle gerçekleşti.

Altın fiyatlarında Türkiye için de dikkat çekici üç grafik, kriz zamanlarının güvenli limanı bu değerli metalin küresel salgınla nasıl şekillendiğini gösteriyor:

Ons altın fiyatı 2 bin dolara kadar yükseldi

Yıl başında 1500 dolara kadar yükselen altın, Ağustos içinde ise 2 bin 75 dolar ile rekor kırdı. Geçtiğimiz hafta Rusya'nın aşı bulduğuna ilişkin açıklamasıyla biraz gerilese de, bu hafta içinde yeniden 2000 dolar seviyelerini yakaladı. Yıl başından bu yana altının değer kazancı yüzde 30'u buldu.

Dolar ilk başta sığınak olsa da geriledi

Altın değer kazanırken dolar da küresel salgındaki risk algısından etkilendi. Genellikle altınla ters yönde hareket eden dolar bu kez salgın sırasındaki panik satışların ardından güvenli liman haline geldi. Dolar endeksi (DXY) Mart ortasında 102 puanı aşsa da, ABD'de salgının birçok eyalette ciddi boyuta gelmesiyle 92 puana kadar geriledi.

Gram altın yerli yatırımcının gözdesi oldu

Küresel piyasalarda altının bu yükselişi Türkiye'ye de yansıdı. Gram altın hem ons fiyatlarındaki artıştan hem de TL'nin dolar karşısında değer kaybetmesinden etkilendi. Yıl başında 300 TL seviyelerinde olan gram altın, şu sıralar 476 TL'ye kadar yükselmiş durumda.