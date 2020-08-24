Altın üreticileri üretimde rekora gidiyor, Merkez Bankası ise tek alıcı

Yerli üreticinin ürettiği altının tek alıcısının Merkez Bankası olduğu Türkiye’de altın üretimi rekor seviyeye yaklaştı.

Altın Madencileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yücel, Bloomberg’e telefonla röportaj verdi. Yücel, Merkez Bankası’nın 2017’de yapılan değişiklikle yerel üreticilerin ürettikleri altını piyasa fiyatından alan ilk alıcı olarak alma hakkına sahip olduğunu belirterek, “Düzenleme değişikliğiyle birlikte TCMB bizim tek alıcımız haline geldi. Bugüne kadar ürettiğimiz tüm altını aldı” dedi.

150 tonluk talep bekleniyor

Yücel’in verdiği bilgilere göre, Türkiye’de üretim yapan altın madeni şirketleri bu yıl ortalama 44 ton külçe altın üretimi gerçekleştirecek. Bu rakam 2019’da 38 ton olarak gerçekleşmişti. Yücel, ülkenin altın talebinin son 25 yılda 160 ton olduğuna dikkat çekerken bu yıl 150 tonluk bir talep beklediklerini söyledi.

Merkez Bankası verilerine göre ise banka 2019 sonunda rezervlerinde 411,8 ton altın bulunduruyordu. Merkez Bankası’nın 2019 altın rezervinin 372 tonu Borsa İstanbul’da, 5,9 tonu ise Bank Of England’da tutuluyor.

Ons fiyatı altın üretme iştahını artırdı

Yücel ons fiyatlarının ağustos ayında 2 bin doları aşmasıyla birlikte başta yerli yatırımcılarda Türkiye’de altın üretmek için daha fazla iştah olacağını belirtti. Türkiye’nin 6 bin 500 tonluk potansiyel ve en az 1500 tonluk çıkarılabilir altın rezervi bulunduğuna dikkat çeken Yücel 2000-2019 yılları arasında ülkenin 340 ton fiziki altın ürettiğini belirtti.

Dünya Altın Konseyi ağustos itibarıyla Türkiye’nin altın rezervlerinin 583 tona yükseldiğini açıklamıştı.