Merkez Bankası'ndan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon TL

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 aylık maaşını bağışlayarak Koronavirüs'le mücadele kapsamında başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon TL bağışta bulundu.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldl:

"Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Merkez Bankası olarak #BizBizeYeterizTürkiyem Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 Milyon TL ile katılıyoruz."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dün yaptığı açıklamada Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında şimdiye kadar 552 milyon 529 bin 912 lira toplandığını bildirmişti.

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