7 aylık maaşını 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayan Erdoğan'ın maaşı ne kadar?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin telekonferans yöntemiyle toplanmasının ardından, 'Milli Dayanışma Kampanyası' başlatıldığını duyurdu.

Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik olarak olumsuz olarak etkilenen vatandaşlar için başlatılan kampanya kapsamında Erdoğan, 7 aylık maaşını bağışladığını duyurdu. Erdoğan, "Kampanyayı, şahsım olarak, 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum. Biraz önceki toplantımızda bakan arkadaşlarımız da, aynı şekilde maaşlarını kampanyaya bağışlama kararı aldılar" diye konuştu.

Toplantının ardından Erdoğan'ın maaşı merak konusu oldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edilen 2020 yılına ait Cumhurbaşkanlığı Bütçe Teklifi’ne göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aylık maaşı 2020 yılı için 81 bin 250 lira olmuştu.

Buna göre Erdoğan, kampanyaya 568 bin 750 TL bağışlayacak.