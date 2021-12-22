Merkez Bankası kur korumalı mevduat için ilk rakamı açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın döviz kurlarında sert yükselişlere karşı TL'yi özendirici hamle kapsamında duyurduğu "kur korumalı TL vadeli mevduat" aracının kullanımına başlandı. Söz konusu TL mevduat Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Resmi Gazete'de yayımladığı tebliğ ile yürürlüğe alınmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı dün yaptığı yazılı açıklamada ise TCMB'nin bahse konu hesaplar için dolar alış fiyatlarını her gün 11.00'da açıklayacağını duyurmuştu. TCMB tarafından Kur korumalı Türk Lirası vadeli mevduatlar için kullanılacak dolar/TL kuru ilk alış fiyatı bugün için 12.3480 olarak belirlendi. Satış için ise dolar kuru 12,3702 olarak açıklandı.

Euro için ise alış kuru 13,9125, satış kuru 13,9376 oldu.

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TIKLAYIN: Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kur korumalı 'TL Vadeli Mevduat' hesapları 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek