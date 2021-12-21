Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kur korumalı 'TL Vadeli Mevduat' hesapları 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı dün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın artan döviz kurlarına karşı devreye alınacağını açıkladığı yeni alternatif finans aracına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Bakanlığın resmi twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Birkimlerini TL Mevduat olarak değerlendirilen vatandaşlarımızın kurdaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için sn Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı igib "kur korumalı TL vadeli mevduat" ürünü devreye alınmıştır

Ürün gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinden işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerinde kur değişim oranı kıyaslanacak; yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacaktır.

Kur farkı hesaplamaları için TCMB her gün saat 11.00'da USD döviz alış kuru yayınlayacaktır.

Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacaktır.

Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek olup; minimum faiz oranı TCMB Politika Faiz Oranı olarak uygulanacaktır.

Sisteme isteyen her banka katılabilecektir.

Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacaktır. Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecektir.

Öte yandan söz konusu ürünün Katılım Bankacılığı'nda da uygulanması konusunda çalışmalar sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur...