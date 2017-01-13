Merkez Bankası, kararının ardından dolar düşüşte

Merkez Bankası'nın, dövizdeki tırmanışa karşı bir önlem olarak, Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerini pazartesiden itibaren toplam 11 milyar liraya düşürmesinin ardından dolar ve euro geriledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, açıklama öncesi bankalararası piyasada 3.78-3.79 lira aralığında işlem gören dolar 3,72 lira seviyesine, 4.01 — 4.02 lira aralığında hareket eden euro da 3.96 lira düzeyine çekildi.



Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Merkez Bankası bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitleri 16 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere toplam 11 milyar TL'ye düşürülmüştür" denildi.

Açıklamaya göre, gerekli görülen günlerde Borsa İstanbul bünyesindeki repo pazarlarında Merkez Bankası tarafından yapılan fonlama tutarı da sınırlandırılabilecek. Buna karşılık, bankaların gün sonunda kalan likidite ihtiyaçlarını Merkez Bankası'nın Geç Likidite Penceresi (GLP) borç verme faiz oranından limitsiz olarak karşılayabilmeleri olanaklı olacak. Merkez Bankası, dövizdeki hızlı yükselişe karşı iki gündür ‘miktar yöntemiyle bir hafta vadeli repo ihalesi' açmıyor. Bankaları yüzde 8.0 faiz ile fonladığı ‘miktar yöntemiyle bir hafta vadeli repo ihalesi'ni açmayan Merkez Bankası, bankaları ‘yüzde 8.50 faizle kotasyon yoluyla repo' ve ‘yüzde 10.00 faizle geç likidite penceresi' yoluyla fonlamaya devam ediyor.



Erdoğan: Ekonomide değerlendirme yapacağız



Cumhrubaşkanı Erdoğan bugünkü konuşmasında vatandaşa Dövizlerini TL'ye çevirme çağrısında bulundu.



Erdoğan "Bu hafta içinde biz ekonomideki, gerek hükümetteki arkadaşlarımız gerekse benim cumhurbaşkanlığındaki danışmanlarım tekrar bir değerlendirmeyi yapacağız. Burada ürkecek herhangi bir şey söz konusu değil ama ben milletime çağrıyı tekrar yapıyorum. 'Kimse yastığının altında şu Dövizi biriktirmesin, bunları TL'ye dönüştürsün' diyorum. Eğer bunlar TL'ye dönüşürse inanıyorum ki piyasalar çok daha rahatlayacaktır." dedi.