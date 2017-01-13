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Ekonomi

Merkez Bankası'ndan örtülü faiz artırımı

Merkez Bankası, bankaların borç alabilme limitleri ikinci kez düşürdü

13 Ocak 2017 21:30

Merkez Bankası, Türk Lirası'ndaki zayıf seyri durdurmak adına açıkladığı yeni adımla önümüzdeki dönemde TL likiditesini kısacağını açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada, bankaların borç alabilme limitlerinin Pazartesi'den itibaren günde 11 milyar TL'ye düşürüleceği belirtildi.

Ayrıca Merkez Bankası, TL'nin baskı altına girdiği günlerde Borsa İstanbul bünyesindeki repo pazarlarında yaptığı fonlama tutarını sınırlandırılabilecek.

Bankalar ihtiyaç duydukları fonlamayı bu fonlama araçlarıyla elde edemezlerse, faizlerin daha yüksek olduğu geç likidite penceresine yönlendirilecek.

Bu yolla Merkez Bankası'nın her gün piyasaya verdiği TL miktarının maliyetinin yükselmesi bekleniyor.

Para politikasında benzer adımları eski Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı da 2014 yılında atmıştı.

O dönemlerde likidite yönetimi yoluyla TL maliyetinin artırılması piyasada "örtülü faiz artırımı" olarak adlandırılıyordu.

Merkez Bankası tarafından farklı fonlama araçlarıyla ve farklı faizlerle sağlanan likiditenin tümünün maliyetini gösteren ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti, bugün itibarıyla yüzde 8,40 seviyesinde.

Pazartesi gününden itibaren bu oranın yükselmesi bekleniyor.

Merkez Bankası'nın açıklamasının ardından TL hızla değer kazadı, Dolar/TL kuru 3,76'nın altına geriledi. Kur hafta başında 3,94'ü aşarak rekor kırmıştı.

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