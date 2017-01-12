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Politika

Erdoğan: Silahı olan teröristle, elinde doları, avrosu olan terörist arasında hiç fark yok

"Ekonominin artık Türkiye'ye saldırmak amaçlı kullanıldığını biliyorsunuz"

12 Ocak 2017 17:21

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dolar/TL paritesinin 4'e dayandığı ekonomik durumla ilgili olarak "Ekonominin artık Türkiye'ye saldırmak amaçlı kullanıldığını biliyorsunuz" yorumunda bulundu. Erdoğan, "Elinde silahı olan teröristle elinde doları, avrosu, faizi olan terörist arasında hiçbir fark yok. Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırmaktır. Döviz kurunu bir silah gibi kullanıyorlar" görüşünü savundu.

Erdoğan: Elinde silahı olan teröristle, elinde doları olan terörist arasında hiç fark yok:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde muhtarlar toplantısında konuşan Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"Alışılmış bir cumhurbaşkanı olmayacağız dedik. Milletimizin bize gösterdiği teveccüh, hele 15 Temmuz kalkışmasında arkamızda duran bu millete ne versek azdır. Şu külliyenin etrafında bizim 29 şehidimiz var ya. 39 gazimiz var ya. Bu insanlar buraya niye koştular. Cumhurbaşkanına sahip çıkmak için. Her gece sabahlara kadar burada durdular. Bu millet sevilmez de kim sevilir ya. 

"Ekonominin artık Türkiye'ye saldırmak amaçlı kullanıldığını artık biliyorsunuz. Elinde silahı olan teröristle elinde doları, avrosu, faizi olan terörist arasında hiçbir fark yok. Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırmaktır. Döviz kurunu bir silah gibi kullanıyorlar. Öte yandan elbette bizim de sıkıntılarımız, sorunlarımız var ama bunların hiçbiri ülkemizde döviz kurunun bu seviyeye gelmesinin açıklaması olamaz." 

Erdoğan: O kürsü sizin yıkmanız için oraya konmadı:

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