“Merkez Bankası kararı, TL'deki değer kaybına kısa vadede ara verebilir”

Merkez Bankası’nın geç likidite penceresi faizini 75 baz puan artırarak yüzde 13.50’ye çıkarmasını değerlendiren Investec Gelişen Piyasalar Fon Yöneticisi Julian Rimmer, olumlu olduğunu belirttiği kararın Türk Lirası’ndaki değer kaybına ancak kısa vadede ara verebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Bloomberg HT'deki Akıllı Para programında konuşan Rimmer "100 baz puanlık artış daha olumlu olurdu. 75 baz puanlık faiz artışı da neredeyse hedefe ulaştı ama bu artış sadece TL'deki değer kaybına kısa vadede ara verebilir" dedi.

Asıl sorunun cari açık olduğu değerlendirmesinde bulunan Rimmer, cari açığın düşürülmesi için bir şey yapılması gerektiğini vurguladı. Rimmer, haziran ayındaki seçime kadar yeni bir faiz artışının zor göründüğünü ve Türkiye'nin hala kırılgan olduğunu söyledi.

"TL'de en iyi ihtimal, mevcut seviyeleri koruyabilmek olacak"

Dolar/TL 'nin 4.10 seviyelerinde kalıcı olup olmayacağı sorusuna Rimmer, "TL'de değer kazanma ihtimali görmüyorum. En iyi ihtimal, mevcut seviyeleri koruyabilmek olacak. Çünkü global olarak faizler de yükselecek gibi görünüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi %3 seviyesinin üzerine çıktı. Yılı da % 3'ün üzerinde bitirecektir. Bu yüzden TL'nin değer kazanması için global trende paralel olarak faiz arttırılmalı" yanıtını verdi.

Türk Lirası Merkez Bankası'nın GLP faizini 75 baz puan artırarak yüzde 13.50'ye çıkarmasının ardından yüzde 1.3 kadar değer kazandı. Ancak daha sonra kazançlarını geri vererek eksiye geçti.