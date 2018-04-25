Mahfi Eğilmez: Dolar tüm paralara karşı prim yapıyor, Merkez Bankası'nın faiz artırımı araya gitti; şanssızlık...

Ekonomist Mahfi Eğilmez, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından alınan faiz artırımı kararı sonrası kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

Eğilmez, "Dolar bütün paralara karşı prim yapıyor. Dolar Endeksi (DXY) 91,11 oldu Euro / USD paritesi 1,21. TCMB'nin faiz artırımı araya gitti. Zamanlama şanssızlığı" diye yazdı.

Eğilmez "An itibarıyla durum budur" diyerek şu tabloyu paylaştı:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası'na "Faizleri düşürün" çağrısı yapmıştı. Erdoğan, arkasından iş çevrildiğini ileri sürerek şunları kaydetmişti:

“Yurtdışına gitmeden önce faizlerle ilgili bir toplantı yaptık. Düşürülmesinden bahsettik. Sonra ben yurtdışındayken, Merkez Bankası faiz artırdı. Bir de 'tek adamlık' derler, bu nasıl tek adamlıksa, karar alıyoruz uygulamıyorlar."

Politika faizi ve faiz koridorunda herhangi bir değişiklik yapmayan Merkez Bankası, geç likidite penceresi faizini 75 baz puan artırarak yüzde 13.50’ye çıkarmıştı.

Gecelik marjinal fonlama oranını yüzde 9,25’te ve gecelik borçlanma faiz oranını yüzde 7,25’te sabit tutan Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını da (politika faizi) yüzde 8’de sabit bırakmıştı.

"Merkez Bankası, elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecek"

Merkez Bankası'nın resmi Twitter hesabında yapılan açıklamada, son dönemde açıklanan verilerin, iktisadi faaliyetin gücünü koruduğuna işaret ettiği belirtilmişti. Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyelerin, fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturduğu ifade edilen açıklamada şunlar kaydedilmişti:

"İç talep büyümeye devam ederken dış talepteki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir. Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. İthalat fiyatlarındaki yükseliş, söz konusu riskleri artırmıştır. Kurul, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla ölçülü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir. Merkez Bankası, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız, belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması hâlinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir."