T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Dolar, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası düştü

Kur, Merkez Bankası'nın GLP faizinde 75 baz puanlık artırım kararının ardından düştü

25 Nisan 2018 17:03

Dolar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkan faiz artırma kararının ardından düştü. 

Geçen hafta erken seçim kararıyla düşüşe geçen ve 4 seviyelerine kadar gerileyen Dolar/TL  bu seviyelerde kalıcı olamayarak yeniden seçim kararı öncesi seviyelere yükseldi. 

Dün 4.10'u aşan kur yeni güne 4.08'de yatay başladı. Kur, Merkez Bankası'nın GLP faizinde 75 baz puanlık artırım kararının ardından sert düştü. Dolar/TL, kararın ardından yüzde 1'in üzerinde düşerek 4.0350'yi gördü.

Dolar/TL, TSİ 14:05'te yüzde 0.70 ekside 4.0577 seviyesinden işlem gördü. 

ETİKETLER

dolar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24