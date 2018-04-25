Dolar, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası düştü

Dolar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkan faiz artırma kararının ardından düştü.

Geçen hafta erken seçim kararıyla düşüşe geçen ve 4 seviyelerine kadar gerileyen Dolar/TL bu seviyelerde kalıcı olamayarak yeniden seçim kararı öncesi seviyelere yükseldi.



Dün 4.10'u aşan kur yeni güne 4.08'de yatay başladı. Kur, Merkez Bankası'nın GLP faizinde 75 baz puanlık artırım kararının ardından sert düştü. Dolar/TL, kararın ardından yüzde 1'in üzerinde düşerek 4.0350'yi gördü.

Dolar/TL, TSİ 14:05'te yüzde 0.70 ekside 4.0577 seviyesinden işlem gördü.