Merkez Bankası faiz koridorunun üst bandını 0,75 puan artırdı!

Merkez Bankası kurda yaşanan sert hareketler sonucunda faiz artırımına gitti. Merkez Bankası, faiz koridorunun alt bandını yüzde 7,25'te tutarken, üst bandı 75 baz puanlık artışla yüzde 8,5'ten yüzde 9,25'e yükseltti. Geç likidite borç verme faizini %10'dan %11'e yükseltilirken Merkez Bankası politika faizine dokunmayarak %8'de tuttu. Marjinal fonlama oranı yüzde 8,5’ten yüzde 9,25’e yükseltilirken, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7,25 düzeyinde sabit tutuldu.

Merkez Bankası'nın faiz kararıyla birlikte Türk lirası karşısında 3,74 seviyelerinde seyreden dolar 3.83'ü gördü. Dolar, ilerleyen saatlerde 3,78'e kadar geriledi.

Doların 11 Ocak'ta 3,94'ü aşarak rekor kırması sonrasında harekete geçen Merkez Bankası aldığı likidite önlemleriyle kurdaki yükselişi frenlemişti.

Merkez Bankası 20 Aralık'ta yaptığı son toplantıda faizde değişikliğe gitmemişti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, geçen hafta NTV yayınında yaptığı açıklamada "Merkez Bankası faiz aracını kullanabilir, bu da masadadır" ifadesini kullanmıştı.



Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, dün yaptığı bir açıklamada Merkez Bankası'nın bağımsız bir kurum olduğunu belirterek kararını hükümet olarak kendilerinin de beklediğini söylemişti.

Para Politikası Kurulu'ndan yapılan faiz oranlarına ilişkin basın duyurusu şöyle:

Toplantıya Katılan Kurul Üyeleri

Murat Çetinkaya (Başkan), Ahmet Faruk Aysan, Erkan Kilimci, Emrah Şener, Murat Uysal, Abdullah Yavaş.

Para Politikası Kurulu (Kurul), Merkez Bankası bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ve Borsa İstanbul Repo–Ters Repo Pazarlarında uygulanmakta olan faiz oranları ile bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının aşağıdaki gibi belirlenmesine karar vermiştir:

a) Gecelik faiz oranları: Marjinal fonlama oranı yüzde 8,5’ten yüzde 9,25’e yükseltilmiş, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7,25 düzeyinde sabit tutulmuştur.

b) Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8’de sabit tutulmuştur.

c) Geç Likidite Penceresi faiz oranları: Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0 düzeyinde sabit tutulurken borç verme faiz oranı yüzde 10’dan yüzde 11’e yükseltilmiştir.

Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetin kısmi bir toparlanma sergilediğine işaret etmektedir. İç talep göreli olarak daha zayıf seyrederken Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir. Alınan destekleyici teşvik ve tedbirlerin katkısıyla iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğiliminin devam etmesi beklenmektedir. Kurul, yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değerlendirmektedir.

Toplam talep gelişmeleri enflasyona düşüş yönünde katkı vermektedir. Bununla birlikte, son Kurul toplantısından bu yana döviz kurlarında gözlenen aşırı hareketlilik enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü riskleri artırmıştır. Döviz kuru gelişmelerinin gecikmeli etkisi ve işlenmemiş gıda fiyatlarındaki oynaklık nedeniyle kısa vadede enflasyondaki belirgin yükselişin devam edebileceği öngörülmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümündeki bozulmayı sınırlamak amacıyla parasal sıkılaştırmanın güçlendirilmesine karar vermiştir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Önümüzdeki dönemde para politikası kararları enflasyon görünümüne bağlı olacaktır. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir. Ayrıca, döviz piyasasında iktisadi temellerle uyumlu olmayan sağlıksız fiyat oluşumları gözlenmesi halinde likidite araçları ile gerekli tedbirler alınacaktır.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.