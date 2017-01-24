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Ekonomi

Merkez Bankası'nın faiz kararına hükümetten ilk yorum

"Merkez Bankası fiyat istikrarı için parasal sıkılaştırmaya gitti ve gerekirse ek sıkılaştırma yapabileceğini ifade etti"

24 Ocak 2017 18:02

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın faiz kararıyla ilgili olarak sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada "TCMB fiyat istikrarı için parasal sıkılaştırmaya gitti ve gerekirse ek sıkılaştırma yapabileceğini ifade etti. Olumlu" ifadesini kullandı.

Merkez Bankası, yılın ilk toplantısında faiz koridorunun üst bandını 75 baz puan yükselterek %8.5'ten %9.25'e çıkarmıştı. Geç likidite borç verme faizini %10'dan %11'e yükselten Merkez Bankası politika faizine dokunmayarak %8'de tutmuştu.

Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin olarak hükümet kanadından ilk yorum Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten geldi. "TCMB fiyat istikrarı için parasal sıkılaştırmaya gitti & gerekirse ek sıkılaştırma yapabileceğini ifade etti" diyen Şimşek, kararı "olumlu" olarak değerlendirdi.

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