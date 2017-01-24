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Ekonomi

Yıldırım: Biz Merkez Bankası'nın işine karışmıyoruz, o da bizim işimize karışmasın!

Merkez Bankası yılın ilk toplantısında faiz koridorunun üst bandını 75 baz puan yükseltti

24 Ocak 2017 17:22

Başbakan Binali Yıldırım, Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin konuştu. Yıldırım, "Biz TCMB'nin işine karışmıyoruz, o da bizim işimize karışmasın" dedi.

Başbakan Yıldırım Bloomberg HT'ye yaptığı açıklamada, "Merkez Bankası işini yapıyor biz işimizi yapıyoruz. Merkez'in elindeki araçlar belli, eksiyi artıyı düşünür karar verir.Faizin yüksek olması iyi değil, yatırımcının iştahı kaçar" ifadesini kullandı.

Merkez Bankası  75 baz puan faiz artırımına gitti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ilk toplantısında faiz koridorunun üst bandını 75 baz puan yükselterek %8.5'ten %9.25'e çıkardı. Geç likidite borç verme faizini %10'dan %11'e yükseltti. Merkez Bankası politika faizine dokunmayarak %8'de tuttu. 

Kararın öncesinde 3.74 seviyesinde seyreden dolar, açıklanmasıyla birlikte 3.83'ün üzerine çıktı.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Merkez Bankası özellikle para politikalarında bağımsız bir kurumdur" demişti:

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