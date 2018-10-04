Merkez Bankası: Eylülde döviz kuru geçişkenliği düşük olan kalemlerde fiyat artışı dikkat çekti

T24 Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 'Eylül ayı fiyat gelişmeleri' raporunu yayınladı. Raporda enflasyonun yıllık yüzde 24.52'ye yükseldiği ifade edilirken Türk Lirası'nın döviz karşısındaki değer kaybından da bahsedildi. Raporda, " Bu dönemde başta hizmetler olmak üzere döviz kuru geçişkenliği görece düşük olan kalemlerde dahi yüksek fiyat artışları kaydedilmesi dikkat çekmiştir" denildi.

Merkez Bankası, dün açıklanan eylül enflasyonuna ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. TCMB raporunun özet kısmı şöyle:

"Eylül ayında tüketici fiyatları yüzde 6,30 oranında artmış ve yıllık enflasyon 6,62 puan yükselerek yüzde 24,52 olmuştur. Fiyat artışları alt gruplar geneline yayılmış, enflasyondaki yükselişin ana sürükleyicisi temel mal, gıda ve enerji grupları olmuştur. Yakın dönemdeki döviz kuru gelişmelerinin yansımaları birçok kalem üzerinde belirgin ölçüde hissedilirken, özellikle temel mallarda yıllık enflasyon dayanıklı tüketim malları öncülüğünde kayda değer bir artış sergilemiştir. Bu dönemde başta hizmetler olmak üzere döviz kuru geçişkenliği görece düşük olan kalemlerde dahi yüksek fiyat artışları kaydedilmesi dikkat çekmiştir. Üretici fiyat gelişmeleri bilhassa enerji ve ara malları kanalıyla maliyet baskılarının oldukça güçlendiğine işaret etmiştir. Bu görünüm altında çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu ve ana eğilimi sert bir yükseliş göstermiştir."

"Acil PPK toplantısı şart"

Sosyal medya hesabından Merkez Bankası teknik notunu değerlendiren Ekonomi yazarı Uğur Gürses, çekirdek enflasyonda fiyatlama ivmesinin 50’li bir patikada yer aldığına dikkat çekti.

Gürses, temel mallarda ise yüzde 70’i geçen bir patikada olduğu görüldüğünü vurgulayarak, ,”Acil PPK (Para Politikası Kurulu) toplantısı şart” dedi.

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayın.