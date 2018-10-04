25 ürüne enflasyon takibi geldi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli gıda enflasyonu ile mücadele çerçevesinde kurdukları ürün takip masaları ile 25 ürünü çok sıkı izlemeye aldıklarını belirterek, Ticaret Bakanlığı ile koordineli şekilde gerekli müdahalenin hızlı bir şekilde yapılacağını açıkladı.

Meclis'te bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Bakan Pakdemirli, bakanlık olarak ana görevlerinin bir yandan üreticiyi korurken bir yandan da tüketiciyi enflasyona ezdirmemek olduğunu söyledi.

Pakdemirli, “25 ürünü çok sıkı takibe başladık. Ticaret bakanlığı ile çok koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Mesela ayçiçeğinde yüzde 27 olan ithal vergisinin Ticaret Bakanlığı ile görüşüp yüzde 13’e indirilmesini sağladık. Bu da enflasyona dokunan taraf. Gıda masalarında her ürünün bir sahibi var, aktif çalışıyor. Ticaret Bakanlığı’nda da benzer bir çalışmanın yapıldığını biliyorum” dedi.

"Uncularla görüşeceğiz"

UNCULARLA GÖRÜŞECEĞİZ: Fırınların denetimi Ticaret Bakanlığı’nın konusu ama biz un tarafından çok yakın takipteyiz. Birtakım neticeler aldık. Yeterli değil. Uncular Federasyonu ile uncularla önümüzdeki günlerde yeniden konuşacağız.

"Buğdayda sıkıntı yok"

TMO olarak 1100 TL’den piyasaya un veriyoruz. 2 milyon tonun üzerinde stoğumuz var. İhale açtık yurtdışından da ürün getiriyoruz. Buğdayla ilgili bir sıkıntı yok. İhaleye çıktığımız duyulduğunda buğdayla ilgili fiyatlar düşmeye başladı. Şimdi un fiyatlarında da bir iyileşme bekliyoruz.

"Zam etik değil"

Ticaret Bakanımızı destekliyorum, çünkü, fırıncılarımıza yüzde 20-25 gizli bir zam yaptı, satış noktalarındaki kâr marjlarını sınırladı. Ama hemen ertesi günü fırıncıların da çıkıp ‘Biz zam yapıyoruz’ demesini olumlu karşılamıyorum, etik de karşılamıyorum. Gıdadaki kâr marjları ortalamanın altındadır diğer ticari sektörlere göre, işletmecilerde o yüzden böyle dönemlerde biraz daha kâr edeyim teamülü hepsinde vardır.

İhracata kısıtlama

Gıda masalarında her ürünün bir sahibi var. Diyelim ki patateste rekolte düşük çıkacak. Ne yapılması gerekiyor? Üretim planlamasından tutun arz talep dengelenmesine kadar çalışılacak. Eğer ihracatın kısıtlanması gerekiyorsa o zaman arkadaşlar, Ticaret Bakanlığı’na, ‘ihracatını durduralım, en azından teşvik vermeyelim’ diyecek.

Temmuzdaki hava sıcaklığı, eylüldeki yağış, kasımdaki don, marttaki patatesin fiyatını yüzde 95 oranında belirliyor. Eğer ileriye dönük bazı fiyatları biliyor olursak, çiftçimiz de çok rahat bunun ekimini yapar diyebiliriz. Bunun fiyatı bu olacak. Gerekirse Tarsim ile destekleyerek ihtiyaç olan ürünlerin üretilmesini sağlayabiliriz."