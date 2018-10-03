Ekonomistler, beklentileri aşan enflasyonu nasıl yorumladı?

T24 Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Eylül enflasyonu aylık bazda yüzde 6.30 oranında artış gösterdi. Beklenti yüzde 3.46 artacağı yönündeydi. Yıllık enflasyon ise yüzde 17.90'dan yüzde 24.52 yükselmiş oldu. Bu rakam, 15 yılın zirvesi.

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Ekonomistler de beklentileri aşan enflasyon verilerini sosyal medya hesaplarından yorumladı.

TIKLAYIN - Enflasyon eylülde yüzde 24.52 ile 15 yılın en yükseğine çıktı!

Ekonomistlerin yorumları şöyle:

Uğur Gürses:

- Yüzde 40’lara vuran ara malı fiyat artışlarını üreticinin üstlenmeyeceği açıktı… Devamı gelecektir.

- 'Gerçekçi' YEP tahminlerinde Ağustos’tan yıl sonuna kadar olan ilave enflasyonun 7.5 puan olması öngörülüyordu; 6.3’lük Eylül artışından sonra üç aya 1.2 puan kaldı.

- Fiyatlama davranışını bozan; ekonomi politikasındaki atalet ve olguları hafife alma, dış mihrak aramayla zaman kaybetmedir.

- Para politikası işini yapmalı bataklıkla uğraşmalıdır; zabıtalarla fiyat kontrolü sivrisinek kovalamaktan başka bir şey değildir.

Yalçın Karatepe:

- Yeni Ekonomi programının yıl sonu enflasyon tahmini, üzerinden sadece iki hafta geçmesine rağmen, revize edilmek zorunda: İlk 9 aylık enflasyon %19,37, son 12 aylık enflasyon %24,52

- Üretici enflasyonu yıllık %46,15. “Aşırı zam yapıyorlar” diyenler yanılıyor. Üreticiler karşılaştıkları yüksek maliyetleri fiyatlara yansıtamıyorlar bile. Daha yüksek enflasyon biz vatandaşları bekliyor.

Mustafa Sönmez:

- Dehşet rakamlar bunlar. Bu aynayla yüzleşmeyi bilecekler mi, yoksa zabıtayı mı çağıracaklar, göreceğiz.

- Sanayici (üretici) fiyatlarında enerjide yüzde 25 artışlar başı çekmiş. Ekim'de de aynı şeyin olacağını ve ÜFE'nin yüzde 50'nin üstüne tırmanacağını söylemek mümkün.

- Ağustosta son fiyatlar ayın 10'una aitti ,20‘si bayrama geldiği için alınamamış, %2.3 gibi eksik enflasyon açıklanmıştı. Eylül ün 6,3 çıkması biraz bundan. Ama 46,2 ÜFE korkunç ve yıllık TÜFE'yi aylarca yüzde 25'lerde tutar.

Gizem Öztok Altınsaç:

- Beklentilerin bu denli şaşmasının sebebi, kur geçişkenliğinin dogru hesaplanmaması. Geriye dönük fiyatlama, atalet faktörlerinin yıllarca düşük enflasyon ile unutulmuş olması… Nasıl ki enflasyon tahminleri sapıyorsa, benzer şekilde büyüme (daralma) tahminleri de şu anda hatalı yapılıyor, maalesef. Ekonomideki yapısal kaymayı halen rakamsal bazda anlayabilmiş değiliz.

Ümit Akçay:

- Üretici fiyatlarındaki artış, TÜFE'nin artmaya devam edeceğini gösteriyor. Ek olarak, talebin daraldığı ortamda üreticiler bu fiyat artışını tüketiciye yansıtmakta zorlanacaklar. Bu, toplu iflasların ve dolayısıyla da kitlesel işsizliğin kapıda olması anlamına gelir.