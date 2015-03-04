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Ekonomi

Merkez Bankası: Enflasyonda yükseliş gıda fiyatlarından kaynaklanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüksek faiz nedeniyle enflasyonun düşmediğini öne sürmüştü

04 Mart 2015 12:14

Merkez Bankası önceki aya göre yıllık bazda yükselen şubat ayı enflasyonunun büyük ölçüde gıda fiyatlarından kaynaklandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından yüksek faiz nedeniyle eleştirilen Merkez, faizi indirmek için enflasyonun düşmesini beklediğini belirtmişti.

Merkez Bankası enflasyonla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Merkez Bankası gıda dışı tüketici fiyatlarında yıllık enflasyondaki düşüş eğiliminin devam ettiğini belirtti.

 

Hızla geriliyor

 

Enflasyonun ana eğiliminin hizmet gurubunda yükselmeye devam eden giyim grubu öncülüğünde hızla gerilediği vurgulandı. Enflasyonun ana eğiliminin hizmet grubunda yükselmeye devam ettiği temel mallarda giyim grubu öncülügünde hızla gerilediği belirtildi.

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