Enflasyon Şubat'ta yüzde 7.55'e çıktı

TÜFE Şubat 2015'te yıllık 7.55 geldi. Yıllık enflasyon böylece piyasa beklentilerinin biraz üzerinde gerçekleşti.

TÜFE’de (2003=100) 2015 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,71, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,82, bir önceki yılın aynı ayına göre %7,55 ve on iki aylık ortalamalara göre %8,77 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle 2015 yılı Şubat ayında endekste yer alan gruplardan ulaştırmada %1,77, lokanta ve otellerde %1,06, haberleşmede %0,94 ve sağlıkta %0,82 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle 2015 yılı Şubat ayında endekste yer alan gruplardan alkollü içecekler ve tütünde %0,44 ve eğitimde %0,08 düşüş gerçekleşti.

Ayrıntılar gelecek...