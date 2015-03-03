T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Enflasyon Şubat'ta yüzde 7.55'e çıktı

Şubat ayında enflasyon yüzde 0.71. Öte yandan Şubat sonu itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 7.55 oldu

03 Mart 2015 12:04

TÜFE Şubat 2015'te yıllık 7.55 geldi. Yıllık enflasyon böylece piyasa beklentilerinin biraz üzerinde gerçekleşti.

TÜFE’de (2003=100) 2015 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,71, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,82, bir önceki yılın aynı ayına göre %7,55 ve on iki aylık ortalamalara göre %8,77 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle 2015 yılı Şubat ayında endekste yer alan gruplardan ulaştırmada %1,77, lokanta ve otellerde %1,06, haberleşmede %0,94 ve sağlıkta %0,82 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle 2015 yılı Şubat ayında endekste yer alan gruplardan alkollü içecekler ve tütünde %0,44 ve eğitimde %0,08 düşüş gerçekleşti.

Ayrıntılar gelecek...

ETİKETLER

enflasyonrakamtüfepiyasa

İlgili Haberler

Yoksulun enflasyonu zenginin enflasyonundan hızlı artıyor

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin araştırmasına göre, oksul ve zengin enflasyon arasındaki fark 2014'te yüzde 18'e yükseldi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24