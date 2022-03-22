Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Yurt dışındaki vatandaşların tasarruflarının yüzde 10'u bile bizim için önemli bir kaynak

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Yurt dışında yaşayan vatandaşların tasarrufu 200 milyar dolar düzeyinde, bunun yüzde 10'u bile bizim için önemli bir kaynak" ifadelerini kullandı.

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yurt dışı tüzel kişilerin YUVAM hesabına katılabilmesi yönünde değişiklik yapılırken, kur korumalı mevduat hesaplarında ise sisteme dahil olan Türk lirası mevduat ve katılım hesaplarına da vade sonunda yenileme imkanı getirilmişti.

TIKLAYIN: YUVAM hesabına, yabancı kişi ve şirketler de dahil olabilecek

TIKLAYIN: Kur Korumalı Mevduat sisteminde değişiklik