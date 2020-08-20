Merkez Bankası 10 milyar liralık geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenledi

Merkez Bankası'nın yazılı açıklamasında, "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlenmiştir. Repo ihalesinin vadesi 18 Eylül 2020 olarak belirlenmiştir" dendi.

Merkez bugün de yüzde 8.25 seviyesindeki politika faizinden bir hafta vadeli repo ihalesi açmadı. Banka 7 Ağustos'tan beri haftalık vadede politika faizinden fonlama sağlamıyor. Geleneksel yöntemli repo ihalesinde faiz oranı piyasa tarafından belirleniyor.