Merkez Bankası 10 milyar liralık geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenledi

Merkez Bankası sıkılaştırma adımları çerçevesinde 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi açtı.
Merkez Bankası'nın yazılı açıklamasında, "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlenmiştir. Repo ihalesinin vadesi 18 Eylül 2020 olarak belirlenmiştir" dendi.
Merkez bugün de yüzde 8.25 seviyesindeki politika faizinden bir hafta vadeli repo ihalesi açmadı. Banka 7 Ağustos'tan beri haftalık vadede politika faizinden fonlama sağlamıyor. Geleneksel yöntemli repo ihalesinde faiz oranı piyasa tarafından belirleniyor.
Merkez Bankası'nın likidite sıkılaştırma adımları nedeniyle dün geleneksel yöntemli repo ihalesinde ortalama basit faiz yüzde 11.27 seviyesinde gerçekleşti. Ek sıkılaştırma adımlarına devam eden bankanın piyasaya sağladığı ortalama fonlama maliyeti 16 Temmuz'da politika faizinin 90 baz puan altına yani yüzde 7.34'e kadar gerilemişti. Merkez Bankası son adımlarıyla fonlama maliyetini dü itibarıyla yüzde 9.37'e yükseltti. Ortalama fonlama maliyetinde yükselişin bugün de sürmesi bekleniyor.
Gözler bugünkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararında.