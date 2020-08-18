Kritik PPK toplantısı öncesi yurtdışı merkezli analistler Merkez Bankası'ndan faiz artırımı beklemiyor

Döviz kurlarında seyreden yukarı yönlü sert hareketler karşısında gözler perşembe günü toplanacak Para Politikası Kurulu'na çevrilirken, yurtdışı merkezli analistler Merkez Bankası'nın gösterge faizinde değişikliğe gitmesini beklemiyor.

BloombergHT'den Erol Oytun Ercan'ın haberine göre, perşembe günü yapılacak PPK toplantısı öncesi yapılan 17 kurumun katılımıyla yapılan anketten Merkez Bankası'nın gösterge faizin Ağustos ayında yüzde 8.25'te bırakacağı beklentisi çıktı.

Swissquote Kıdemli Piyasa Analisti İpek Özkardeşkaya, kuruldan bir faiz artırımına gidilmesini beklemediğini ancak piyasayı rahatlatmak adına 50-75 baz puanlık sürpriz bir faiz artışı yapılabileceğini belirtti. Özkardeşkaya, sabit bir duruşun Merkez Bankası hakkındaki bağımsızlık endişelerini öne çıkarabileceği, bunun da TL varlıklar üzerinde bir satış baskısı yaratabileceğini söyledi.

'Merkez güçlü sinyaller vermedi'

BloombergHT'ye konuşan bir diğer analist Manulife Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Richard Segal de merkezin faiz oranlarında bir değişikliğe gideceğini düşünmediğini belirterek, “Zira Merkez Bankası enflasyon beklentilerini değiştireceğine dair güçlü sinyaller vermedi ve faiz ile enflasyona ilişkin diğer resmi açıklamalar ile çelişmek istemeyecektir” dedi.

Medley Advisor Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Direktörü Nigel Rendell da faiz oranlarında bir değişikliğe gidilmeyerek 8.25’te tutulacağını düşünenlerden. Ticari bankaların ucuz finansmana ulaşmasının zorlaştığının altını çizen Rendell, “Bu politikalar yatırımcıların güvenini kazanacak bir şey sunmuyor ve para politikasını daha opak bir hale getiriyor” dedi.

'Faiz artırımı manevra alanı yaratabilir'

Monex Europe FX Piyasaları Analisti Simon Harvey'e göre ise, Merkez Bankası faizlerde artışa gidebilir. Harvey, gelecekteki şoklarda merkezin daha fazla manevra alanına sahip olmak için faizlerde 100 baz puan artırabileceğini belirtti. Harvey, artması beklenen enflasyonla beraber faiz oranlarının da aynı seviyede artmasının reel faizlerin istikrarını sağlayacağını ve güveni artırabileceğini söyledi.