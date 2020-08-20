Reuters anketi: Merkez Bankası faizleri sabit tutacak

Reuters haber ajansının yaptığı ankette Merkez Bankası'nın bugünkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizleri sabit tutacağı beklentisi baskın çıktı.

PPK toplantısından çıkacak faiz kararı bugün 14.00'da açıklanacak. Reuters'ın piyasa uzmanlarının katılımıyla yaptığı ankete göre Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybına rağmen Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutarak 8.25 seviyesinde bırakacağı tahmin ediliyor.

Cumhurbaşkanı'ın cuma günü sürpriz bir gelişmeyi duyuracağı haberiyle dün düşüşe geçen dolar yeni güne 7.30 TL seviyesinden başladı. Merkez Bankası geçtiğimiz haftadan beri TL'deki sert düşüşün önüne geçmek için fonlama maliyetlerini yükseltici örtülü sıkılaştırma adımları atıyordu. Politika faizi yüzde 8.25 seviyesinde, ancak Merkez Bankası'nın adımlarıyla piyasada oluşan faizler artmış durumda.