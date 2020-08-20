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Ekonomi

Reuters anketi: Merkez Bankası faizleri sabit tutacak

Piyasa uzmanları bugün saat 14.00'da açıklanacak karardan faiz artırımı beklemiyor

20 Ağustos 2020 10:15

Reuters haber ajansının yaptığı ankette Merkez Bankası'nın bugünkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında  faizleri sabit tutacağı beklentisi baskın çıktı. 

PPK toplantısından çıkacak faiz kararı bugün 14.00'da açıklanacak. Reuters'ın piyasa uzmanlarının katılımıyla yaptığı ankete göre Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybına rağmen Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutarak 8.25 seviyesinde bırakacağı tahmin ediliyor. 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın cuma günü sürpriz bir gelişmeyi duyuracağı haberiyle dün düşüşe geçen dolar yeni güne 7.30 TL seviyesinden başladı. Merkez Bankası geçtiğimiz haftadan beri TL'deki sert düşüşün önüne geçmek için fonlama maliyetlerini yükseltici örtülü sıkılaştırma adımları atıyordu. Politika faizi yüzde 8.25 seviyesinde, ancak Merkez Bankası'nın adımlarıyla piyasada oluşan faizler artmış durumda.
 

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