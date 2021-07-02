Merkez Av Komisyonu, nesli tehlikede bulunan iki kuş türünü 'avlanacaklar listesi'ne aldı!

Nesli tükenme tehlikesinde bulunan üveyik ve elmabaş patka, Merkez Av Komisyonu'nun (MAK) 25 üyesinden 5'inin şerh kararına karşın, avlanacak türler listesine alındı. Komisyonda sadece kaya sansarının Türkiye genelinde avlanması yasaklandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü bünyesindeki 30 Haziran Çarşamba günkü MAK toplantısında, Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde küresel ölçekte nesli tehlike altındaki türler üveyik ve elmabaş patka kuşları da dahil birçok memeli ve kuş türünün avlanmasına yönelik karar çıktı.



Komisyon kararlarına ilişkin bilgi veren MAK üyesi Bülent Ecevit Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Mustafa Sözen, üveyik ve elmabaş patkanın IUCN tarafından nesilleri küresel tehlike altındaki türler olarak listelendiğini belirterek, Türkiye'deki kuş durumunun durumu için yapılan çalışmanın sonucunun beklenmediğini söyledi.



Prof. Sözen, şunları kaydetti: "Bütünüyle yasaklanmasını teklif ettik ama kabul görmedi, oylama sonucunda bu kuşların avlanmasına karar verildi. Komisyondaki 25 üyeden 4'ü akademisyen, 1'i Doğa Araştırmalar Derneği'nden yaban hayatı uzmanı 5 kişi şerh düştük. İtiraz ettiğimiz temel konu buydu."