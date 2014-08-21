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Merkel'den istihbarata: Türkiye’nin bölümünü değil, tamamını dinleyin

Alman istihbaratına yakın bir kaynak, Almanya'nın Türkiye'yi dinlemesinin gerekçesi olarak, 'Türkiye’nin dış politikası, ekonomisi, petrol boru hattı, terörizmle mücadele konuları geliyor' dedi

21 Ağustos 2014 11:16

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in istihbarat servisine verdiği talimatla “Türkiye’nin bölümünü değil, tamamını takip edip, dinleyin” dediği iddia edildi. İstihbarat yetkililerine yakın bir kaynak Almanya’nın Türkiye’yi dinlemesine gerekçe olarak, “Türkiye’nin bölgede çok büyük öneme sahip olduğu vurgulanıyor. Türkiye’nin sadece belirli bir bölgesi değil, bütünü hedef alınıyor. Gözlemlenmesi gereken hedeflerin başında Türkiye’nin dış politikası, ekonomisi, petrol boru hattı, terörizmle mücadele konuları geliyor” dediği öne sürüldü.

Hürriyet gazetesinden Celal Özcan’ın edindiği bilgiye göre, Türkiye Alman hükümetinin Federal Haberalma Servisi’ne (BND) dinlemesi için verdiği ana hedef ülkeler profilinde yer alıyor.

Türkiye’nin Almanya’nın ‘takip edilecek hedef ülke’ listesinde olduğu, ancak Alman hükümetinin ne yalanladığı, ne de onayladığı durumu Alman istihbarat çevreleri Hürriyet’e doğruladı. Buna göre, Türkiye ‘önemli’ olduğu için ‘hedef’ ülke ve sadece bir bölümü değil bütün ülke Almanya’nın takibi ve dinlemesinde.

“Alman İstihbaratı NATO müttefiki Türkiye’yi dinliyor mu? Türkiye’de hangi bölgeleri dinliyor?” Geçen hafta sonundan beri Almanya’nın Türkiye’yi istihbaratı aracılığıyla dinlediği haberleri tartışılıyor. Alman hükümeti ise sorulara, istihbarat gerekçesiyle açık yanıt vermiyor.

Hükümet ne onaylıyor, ne de yalanlıyor. Ancak gerçeği Alman istihbarat çevreleri Hürriyet Gazetesi’ne doğruladı. Evet Türkiye dinleniyor. Dinlenen tek NATO ülkesi. Ve ülkenin bir bölümü değil, bütünüyle takipte. Hem de Türkiye Alman hükümetinin Federal Haberalma Servisi’ne (BND) dinlemesi için verdiği ana hedef ülkeler profilinde.

 

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Ana hedef ülke: Söz konusu detaylar Alman istihbarat elemanı Markus R’nin para karşılığı ABD’ye sızdırdığı belgelerde de yer alıyor. Hürriyet’e konuşan istihbarat çevrelerinden bir kaynak şu bilgiyi verdi:

“Hükümetin güncel profil belgesinde önce alfabetik sıraya göre Alman istihbaratının dinlediği ülkeler sıralanıyor. Sonra detaylar geliyor. Türkiye belgede Alman hükümetinin ‘güncel profil’ diye adlandırdığı ana hedef ülkeler bölümünde. Belgelerde Türkiye’nin tek NATO müttefiki olarak niçin gözlemlendiğine dair gerekçe de var. Gerekçede Türkiye’nin bölgede çok büyük öneme sahip olduğu vurgulanıyor. Türkiye’nin sadece belirli bir bölgesi değil, bütünü hedef alınıyor. Gözlemlenmesi gereken hedeflerin başında Türkiye’nin dış politikası, ekonomisi, petrol boru hattı, terörizmle mücadele konuları geliyor.”

Davutoğlu kızgın: Pazartesi akşamı Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier ile bir telefon görüşmesi yapmıştı. Bakan Steinmeier dün yaptığı açıklamada Türkiye ile ilgili mevzu konuşulurken Davutoğlu’nun çok kızgın olduğunu söyledi.

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