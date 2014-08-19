'Almanya, Türkiye'de hâlâ derin devletin olup olmadığını bilmek istiyor'

Almanya Federal İstihbarat Teşkilatı'nın eski başkanı Hans-Georg Wieck, Türkiye'nin dinlendiği iddiası için "Dinleme talimatını hükümet vermiştir" dedi. Alman gazetelerindeki haberlerde Türkiye'nin dinlediği iddiasını doğrulayan görüşler yer aldı.

Almanya Federal İstihbarat Teşkilatı'nın (BND) eski başkanı Hans-Georg Wieck, Türkiye'ye yönelik dinleme ve izleme faaliyetlerinin BND'nin kendi kendine alıp uyguladığı bir karar olamayacağını söyledi.

Mitteldeutsche gazetesine konuşan Wieck, ''Alman hükümeti BND'ye Türkiye'yi izleme talimatını vermiştir" dedi. "Almanya'da Kürtler ve Kürt olmayanlar arasında gerginlik yaşanıyor. Bu aydınlatılmaya çalışılmış olabilir. Bence bu kararın alınmasında iç siyasi aktörler etkili oldu" ifadesini kullandı.

İstihbarat uzmanı Erich Schmidt-Eenboom ise istihbarat teşkilatlarının daima ikili oynadığını savunarak, "Ülkelerle hem işbirliği yapıyorlar ancak aynı zamanda onlar hakkında bilgi toplamaya devam ediyorlar. BND mesela Çin ile bazı alanlarda işbirliği içinde bulunuyor ama tabii ki Çin'e karşı casusluk yapıyor ve Çin'de aynı şekilde hareket ediyor" dedi.

‘Derin devletin olup olmadığını bilmek istiyor olabilir’

Türkiye'nin Orta Asya Cumhuriyetleri'ne yönelik yoğun çalışmalarının olduğunu söyleyen Schmidt-Eenboom şöyle konuştu:

"Türkiye ayrıca bölgede orta seviyede bir güç ve Suriye'ye, Irak'a, İran'a sınır olan ülke. Türkiye ayrıca Çanakkale Boğazı'nın geçişini kontrol ediyor ve AB üyeliğine aday. Bu yüzden Alman hükümeti ülkenin içindeki dengelerin nasıl olduğunu, hâlâ derin devletin olup olmadığını bilmek istiyor olabilir."

BND'nin diğer NATO üyelerini de izlediğini tahmin ettiğini ifade eden Schmidt-Eenboom, 1980'li yılların sonunda eski başbakan Helmut Kohl döneminde istihbarat teşkilatınca izlenen ülkeler sıralamasında İngiltere, Fransa ve Amerika'nın üst sıralarda yer aldığını hatırlattı.

"Müttefikler arasında her zaman casusluk vardır" diyen Schmidt-Eenboom, BND'nin hâlâ Alman hükümetini, Amerika'nın dış politika hedefleri konusunda bilgilendirdiğini söyledi.

‘BND'ye maddi destek’ iddiası

Bild gazetesi de, Alman hükümetinin her türlü telefon, internet ve diğer elektronik izlemeler konusunda BND'ye maddi destekte bulunacağını iddia etti.

Bu alanda BND'de eksikliklerin olduğu belirtilen haberde, gelecek yıl BND'nin bütçesinin yüzde 24 arttırılarak 614,6 milyon euro'ya çıkarılacağı ifade edildi. BND'nin bütçesi 2013 yılında 496,4 milyon euro idi.

Haberde, Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Milletvekili Karl-Georg Wellmann'ın, "BND'nin öyle donatılması gerekiyor ki görevini tam olarak yerine getirsin" ifadesine de yer verildi.

Davutoğlu: Kabul edilemez

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, "Hiçbir ülke Türkiye'yi istihbarat faaliyetleri açısından hedef ülke noktasında göremez. Hele bu Almanya gibi tarihi arka plana sahip dostluk ilişkilerimizin olduğu ülke olursa bunu kabul etmek mümkün değil" dedi.

Pazartesi günü Türk Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Almanya Büyükelçisi Eberhard Pohl da bakanlık yetkilileriyle görüşmüştü.

Alman Der Spiegel dergisi, Alman istihbarat servisi BND'nin hükümet tarafından 2009'da kendisine verilen talimat gereği Türkiye'ye yönelik istihbarat ve dinleme faaliyetlerini yürütmeye devam ettiğini yazmıştı.

Frankfurter Allgemeine gazetesi de, Alman istihbaratının Türkiye’yi dinlediği iddiasının hükümet çevrelerince doğrulandığını yazmıştı.

Al Jazeera