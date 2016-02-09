Merkel'den Davutoğlu'nun ek yardım isteğine ret: Önce bu parayı harcayalım, sonra konuşuruz

Suriyeli mültecilerin sorunlarını görüşmek için Türkiye’ye gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Başbakan Ahmet Davutoğlu ile yaptığı görüşmede 10 maddelik mutabakat çıktı. Görüşmede Davutoğlu 3 milyar Euro’ya ek yardım istedi. Bu isteğe olumlu yanıt vermeyen Merkel, “Bu parayı bir harcayalım, kullanalım, ondan sonra yeniden konuşabiliriz. Ancak ilk proje için görünür bir şeyler olması gerekiyor” dedi.

Almanya Şansölyesi Merkel, AB’nin mülteci yükünü azaltmak için Ankara’ya yaptığı jet ziyarette AB’nin daha fazla Suriyeli mülteci almasını önerirken Türkiye’den Suriyeli olmayanları durdurmasını istedi. Merkel, AB’nin Suriyeliler için vereceği 3 milyar Euro’ya ek bir finans akışına yeşil ışık yakmadı.

Davutoğlu, Merkel’le yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Rus uçağının düşürülmesinin ardından Türkiye’yi gerginliği tırmandırmamak konusunda uyaran NATO için Merkel’den destek istedi: “Perşembe günü NATO Savunma Bakanları Toplantısı var. Suriye’den gelen mülteci akınının sonuçları konusunda NATO’nun da devreye girmesi hususunda Türkiye ve Almanya birlikte bunu bir gündem maddesi olarak NATO’ya tavsiye edecek.”

Görüşmelerde, insan kaçakçılığıyla mücadele için iki ülke emniyet teşkilatının birlikte çalışmasında mutabakat sağlanırken Türkiye ve Yunanistan arasında Frontex’in (Avrupa Birliği Üye Ülkelerinin Dış Sınırlarının Yönetimi için Operasyonel İşbirliği Ajansı) daha etkin çalışması için de düğmeye basıldı. Türkiye Göç İdaresi Başkanı’nın perşembe günü Yunanistan’a gideceğini açıklayan Davutoğlu, Türkiye-Yunanistan arasında yürürlükte olan “Geri Kabul Anlaşması” çerçevesinde atılacak adımların ele alınacağını ifade etti.

3 milyar Euro haftaya

Davutoğlu, Suriyeli gençlerin eğitimi ve sağlık tesisleri konusunda hazır olan ve gelecek hafta AB’ye iletilecek projelerle, 3 milyar Euro’nun kullanımına başlanacağını açıklarken Merkel, bu miktarın devamı konusunda yeşil ışık yakmadı ve “Bu parayı bir harcayalım ondan sonra yeniden konuşabiliriz. Ancak ilk proje için görünür bir şeyler olması gerekiyor” dedi.

Yüzde 45 uyarısı

Mültecileri yasal olarak kabul etmek üzere kontenjan oluşturmak istediklerini açıklayan Merkel, “Ocak ayında Yunan adalarına gelen mültecilerin sadece yüzde 45’i Suriye’dendi. Diğerleri Afganistan, Kuzey Afrika’dandı” uyarısında bulundu. Başbakan Davutoğlu ise, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki vize karşılığı mülteci mutabakatı yürürlüğe girmeden Suriyeli olmayanların ülkelerine gönderilmeleri için birlikte çalışacaklarını açıkladı.