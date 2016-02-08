Mülteci konusunda temaslarda bulunmak için Türkiye'ye gelen Almanya Şansölyesi Angela Merkel, "NATO toplantısında insan kaçakçılığı konusunu ele alacağız" dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Almanya Şansölyesi Angela Merkel başbaşa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Başbakanlık'ta basın toplantısı düzenliyor. Sivilllere karşı operasyonun düzenlenmemesi için mutabık kalındığını söyleyen Merkel, "Göç konusunu ele aldık emniyet güçleri arasında işbirliği olacak" dedi.

Merkel'in konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Mültecilere yönelik Londra'da çok başarılı bir toplantı yaptık. Son zamanlarda binlerce insan acı içerisinde kıvranıyor. Almanya'ya mülteci konusunda üstüne düşeni yapacaktır. Türkiye ve Yunanistan arasında yasa dışı göçler yaşanıyor. 'Türk Sahil Kuvvetlerini nasıl destekleyebiliriz? Ortak bir müdahele olur mu?' bunları konuştuk. İzleme ve denetleme konusunda Türk Sahil Kuvvetleri'nin desteklenmesi lazım.

"Binlerce insan acı içinde kıvranıyor"

Biz Almanya olarak neler yapabiliriz, Türkiye neler yapabilir. Suriye’deki göçmenlere değil, Türkiye’de olsun, diğer ülkelerdeki insanlar için de yardım etme kararı almıştık. Son zamanlarda binlerce insan acı içinde kıvranıyor. Bombalı saldırılara maruz kalıyor, Rus tarafından da tabii ki.

Türkiye – Suriye sınırındaki olaylara baktığımızda insanların korku içinde olduklarını görüyoruz.

Özellikle denizlerdeki izleme işlerinin biraz daha geliştirmek gerekiyor. Ocak ayında Yunan adasına gelen mültecilerin sadece yüzde 45’i Suriye’den gelmekteydi. Gerçekten yasadışı göçü engellemek istiyorsak yasal göçleri de kabul etmemiz gerekir. Yasal yönden de göç imkânı vermek istiyoruz. Ortak görev çerçevesinde de 3 milyarlık ödeme söz konusu olacak. Bunun da hızlı olmasını istiyoruz.

Tabii ki çocuklar mümkün olan en kısa sürede okula gitmek zorunda. Gördüğünüz gibi çok yoğun konularımız var, somut konuştuk bu konuda. 29 Aralık’ta da çalışmamız oldu.

Emniyet güçleri arasında işbirliği olacaktır. Özellikle insan kaçakçılığı ile mücadele edeceğiz. İnsan kaçakçılığına karşı işbirliği yapacağız. NATO toplantısında bunu ele alacağız.

Mültecilerin geri dönüşü için çalışmalar yürütülecek.

Yasal yönden de göç imkanlarına izin vermek istiyoruz. Türkiye ve Yunanistan arasındaki geri kabul anlaşmalarınıda desteklemek istiyoruz.

Mümkün olduğu kadar kontenjan yaratarak Türkiye'den mültecileri Avrupa'ya getirmek istiyoruz. Yasa dışı göçü istemiyoruz. Kaçakçılar para kazanıyor ve insanlar denizde hayatlarını kaybediyor. 3 milyar euroluk para bittikten sonra destek verilip verilmeyeceği konusunda karar verilecek. İlk önce bu parayla somut adımlar atmak gerekiyor.

"Ortak sorumluluk taşıyoruz"

AB ve Türkiye arasındaki eylem planı Türkiye'yi yalnız bırakmamak için yapılmıştır. Bu kapsamda Londra konferansı düzenlenmiştir. AB ile Türkiye arasında insani yardım konusunda baktığımızda görev dağılımını kendi aramızda konuşup karar vereceğiz. Biz ortak sorumluluk taşıyoruz.

Belirli bir çalışma ve görüşme formatımız var. Gazetecilerin çalışma konusunda fikir alışverisinde bulunuruz. Her ülkenin de teröre karşı hareket etme hakkı vardır. Tabiki eleştirilen konuları da ele alıyoruz. Türkiye'nin hiçbir suçu yok ve insan kaçakçıları faaliyetlerini sürdürüyor. AB ile Türkiye arasındaki tam müzakereler konusunuda ele alıyoruz.