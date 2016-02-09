İşte Davutoğlu ile Merkel'in mülteci krizinde vardığı 10 maddelik mutabakat

Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel, dün Ankara’da Suriyeli mültecilerin sorunlarına çözüm ararken aynı saatlerde, Ege Denizi’nden yeni facia haberleri art arda geldi. İki faciada 27 mültecinin ölümünün gölgesinde yapılan görüşmelerde 10 maddelik bir mutabakata varıldığı açıklandı. Yasadışı göçe karşı Almanya ile birlikte hareket edileceğini belirten Davutoğlu, “Perşembe günü yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda konuyu Merkel ile birlikte gündeme getireceğiz, NATO’dan destek isteyeceğiz” dedi.

Davutoğlu ve Merkel, 4 ayda 7’nci görüşmeyi dün Çankaya Köşkü’nde yaptı. Son olarak geçen hafta Londra’daki Suriye Donörler Toplantısı’nda bir araya gelen iki başbakan, yoğun görüşme trafiğinin ardından Suriye için şu 10 maddede anlaştı:

1- Rusya’ya karşı diplomatik inisiyatif kullanılacak. Suriye’de sivil halka karşı saldırıların durması için diplomatik girişimlerde bulunulacak.

2- AFAD ile ortak çalışma yapılacak, Türk ve Alman yardım kuruluşları sınırda birlikte hareket edecek.

3- Alman polisiyle ortak çalışma yürütülecek.

4- İnsan kaçakçılığına ilişkin bilgi ağı oluşturulacak.

5- Frontex’in (AB sınır yönetim ajansı) daha etkin çalışması için çaba sarf edilecek.

6-Mültecilerin yasadışı göçü konusunda NATO göreve çağrılacak.

7-Suriyeli olmayan mültecilerin geçişi engellenecek ve ülkelerine geri dönmeleri sağlanacak.

8- 3 milyar Euro’luk fon kapsamında hayata geçirilecek projeler Brüksel’e iletilecek.

9- Sahil güvenlik ekibi ortak işbirliği yapacak.

10- Göç idaresi Yunanistan’da muhataplarla görüşecek.