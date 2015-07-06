Merkel'den Çipras'a 'Göz göre göre ülkesini duvara toslatacak' çıkışı

Yunanistan'ın iflastan kurtulması için kemer sıkma politikası karşılığında kreditörlerin vereceği mali yardımı dün referandumda halkın onayına sunan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'a Almanya Başbakanı Angela Merkel partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in Merkez Yürütme Kurulu toplantısında Çipras'ı kastederek "Göz göre göre ülkesini duvara toslatacak" dediği belirtildi.

Cİhan Haber Ajansı'nda yer alan Spiegel'in ulaştığı bilgiye göre hafta sonu CDU'nun Merkez Yürütme Kurulu toplantısında üst düzey partililer Merkel'e "Yunanistan ile şimdi nasıl devam edeceğiz?" sorusunu yönelttiler. Merkel'in bütün gayretlerine rağmen Çipras'ın son hamlesinden büyük hayal kırıklığı yaşadığını ve Yunan Başbakana çok kızgın olduğu kaydedildi.

Yunanistan'ın Euro'dan ayrılmasının sadece Avrupa için bir başarısızlık değil aynı zamanda Merkel'in liderliği için de olumsuz etki yapacağı endişesini taşıdığı kaydedildi.

‘Bu hükümet Avrupa'nın temel değerlerini dikkate almıyor'

Kamuoyu önünde dayanışma ve istikrarın birbirine bağlı olduğunu ve Yunan halkına Avrupa'nın kapılarının açık olacağını söyleyen Başbakan Merkel'in Yunan Başbakan Çipras ve hükümeti için artık aynı şeyi düşünmediği ifade edildi. "Yunanistan bu hükümetle Avrupa'nın temel değerlerini dikkate almıyor. İşbirliğinin temel önceliklerini ihlal ediyor." diyen Merkel'in Çipras'ı katı tutumu ve ideolojik olduğu gerekçesiyle eleştirdiği ileri sürüldü.

Çipras'ın bütün ülkeyi Rus ruleti oynamaya sevk ettiğini düşünen Merkel, Euro'da kalıp kalmama oylamasına dönüşen referandumu kamuoyunda demokratik hak olarak ifade etse de yakın çevresinde Çipras'ın adımını çok soğuk karşıladığını beyan ettiği kaydedildi.

CDU'nun seçimdeki ve kamuoyu araştırma anketlerindeki başarısını hatırlatarak kendi partisindeki bazı politikacıları uyaran Alman Başbakan "Halk bize bütün sorunlara; bu Putin ile olsun, Yunanistan ile veya iklim değişikliği ile ilgili olsun, bir çözüm bulacağımız konusunda güven duyuyor" ifadelerini kullandı.

Merkel, CDU politikacılardan Yunanistan'ın olası Euro'dan ayrılmasının Almanya'da vergi verenlere maliyetleri hakkında açıklama yapmamaları uyarısında bulunduğu ifade edildi. Halkın ortaya atılan rakamlarla huzursuz edilmemesini isteyen Merkel, Yunanistan'ın referandum sonucunda Euro'dan ayrılmanın gerçekleşmesi halinde Almanya'nın bütçesine maliyetinin daha tam olarak bilinmediğini ifade ettiği kaydedildi.