Merkel YouTube yıldızına karşı



Pek çok yetişkin, gençlerin dilini anlayamamaktan yakınıyor. Bilgisayar oyunları ve internet aleminden çeşitli kavramlarla harmanlanmış kelime ve kısaltmaların üretiliş hızına yetişebilmek neredeyse imkansız.

İşte 61 yaşındaki Almanya Başbakanı Angela Merkel bu dili kullanan bir genç tarafından sorguya çekilecek. Hem de kamera karşısında. 27 yaşındaki YouTube yıldızı video blogcusu Florian Mundt, namıdiğer LeFloid bugün Berlin'de Başbakanlık'ta Angela Merkel ile röportaj yapacak.

Merkel'e yöneltilecek sorular twitter‘da #NetzFragtMerkel hashtag'i altında toplanıyor. Mundt 2,6 milyon takipçisini bu hashtag üzerinden sorular göndermeye çağırdı. Röportajın videosu pazartesi günü Mundt'un YouTube kanalı LeFloid‘de yayımlanacak.

Uzaylılara inanıyor musunuz?

Sorular siyasi, toplumsal ve özel olmak üzere geniş bir yelpazeye yayılıyor. Eşcinsel evlilikler, marihuananın yasallaştırılması, telif hakları, Yunanistan krizi ve referandum, öne çıkan başlıklar arasında. Merkel'e özel sorular yöneltenler de var: 'Uzaylılara inanıyor musunuz', 'Özel hayatınızda internete giriyor musunuz, giriyorsanız ne yapıyorsunuz', 'Çocuğunuz olmadı mı, yoksa siz mi istemediniz' gibi sorular …

Merkel'in baş parmaklarını birleştirerek eliyle yaptığı ünlü üçgen hareketi de bir soruya konu olmuş. Bir kullanıcı, “Bu üçgen işareti size illuminati gücü mü veriyor?“ diye soruyor.

"Basın Merkezi karışmayacak"

Hükümet sözcüsü Christiane Wirtz, soruları LeFloid'in kendisinin seçeceğini, Başbakanlık Basın Merkezi'nin, videonun oluşturulması ve montajında etkisinin olmayacağını söyledi.

LeFloid, gazete okumayan, radyo dinlemeyen, televizyon haberlerini izlemeyen, bilgi ihtiyacını internetten karşılayan bir neslin üyesi. Mundt'un YouTube kanalının belkemiğini haftada iki kez yayınlanan LeNews oluşturuyor. Berlinli Mundt burada haftada iki kez dünya politikasından güncel gelişmeleri kendine özgü dili ve anlatım tarzıyla yorumluyor, dalga geçiyor, arada bir de küfür savurmayı ihmal etmiyor.

2,6 milyon takipçisi var

Her videosuna kendi verileriyle yaklaşık 15 bin yorum geliyor. Bir kısmını bizzat yanıtlıyor. Takipçileriyle sürekli iletişim halinde. 2007 yılında açtığı YouTube kanalının 2 milyon 600 bin takipçisi var. Her videosu ortalama bir milyon kez izleniyor. Karşılaştırmak gerekirse Alman federal hükümetinin YouTube kanalının takipçi sayısı sadece 13 bin.

61 yaşındaki Merkel 2013 yılındaki seçim kampanyaları sırasında söylediği, ‘internet hepimiz için yeni bir alan‘ sözüyle özellikle yıllardır yoğun internet kullanan kesimlerin yüzünde gülümsemeye yol açmıştı. İlk kez bir YouTube kanalına röportaj veren Merkel, bu ‘yeni alanda‘ önemli bir adım daha atmış oluyor.