Merkel uyarmıştı; Almanya'da Koronavirüs'ün bulaşma katsayısı yeniden yükseldi

Almanya'da yeni tip Koronavirüs'ün bulaşma katsayısı yeniden 1 seviyesine yükseldi. R0 oranının 1’e çıkması demek ortalama olarak bir Koronavirüs hastasının 1 kişiye hastalığı bulaştırdığı anlamına geliyor.

Almanya'da Covid-19'un bulaşma kat sayısı iki hafta önce 0.7 seviyesine gerilemiş, geçen hafta ise 0.9'a yükselmişti. Almanya Başbakanı Angela Merkel, salgına ilişkin yaptığı açıklamada R0 olarak bilinen bulaşma katsayısının 1'e yükselmesinin sağlık sisteminde yaratacağı olumsuz etkilere karşı uyarıda bulunmuştu.

Merkel, “Eğer reprodüksiyon oranı 1’in üzerine çıkarsa bu durum ülkenin sağlık sistemine çok yük bindirir” demişti.

Almanya’da Robert Koch Enstitüsü, bugün güncel verileri açıkladı. Resmi verilere ülkede son 24 saat içerisinde 1.144 yeni vaka tespit edildi. Ülke genelinde Koronavirüs sebebiyle yaşamını kaybedenlerin sayısı ise 163 arttı.

Almanya’da ölüm sayısı 5.913’e çıkarken toplam vaka sayısı da 156 bin 337’ye ulaştı.