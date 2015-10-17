Merkel: Türkiye, AB'nin 'güvenli ülkeler' listesinde yer almalı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin (AB) "güvenli ülkeler" listesinde yer alması gerektiğini söyledi.

Yarın Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaret öncesi Frankfurter Allgemeine gazetesine konuşan Merkel, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyesi ve AB adayı ülkelerin bulunduğu "güvenli ülkeler" listesine girmesiyle ve vizelerin kaldırılmasıyla alakalı soruları cevapladı.

Hürriyet'in haberine göre, Türkiye'nin AB adayı ülkeler arasında "güvenli ülkeler" listesinde yer almayan tek ülke olduğunu hatırlatan Merkel, "Doğal olarak, insan hakları ve Kürtlerin durumuna ilişkin kaygılanıyor olmamız, bizi dikkatli olmaya teşvik ediyor, buna rağmen ben Türkiye'nin bu statüyü almasına karşı durmayı ilkesel olarak yanlış buluyorum" dedi.

Almanya’da muhalefet partileri ise Türkiye'nin AB tarafından 'güvenli ülke' olarak kabul edilmesine sert şekilde karşı çıkıyor.

Güvenli ülkeler hangileri?

Demokratik sistemin düzgün bir şekilde işlediği, silahlı çatışmanın olmadığı, insan haklarına saygı gösterilen ve siyasi kovuşturmanın vuku bulmadığı ülkeler AB tarafınan 'güvenli' kabul ediliyor. Bu ülkelerin vatandaşlarının iltica başvuruları daha hızlı işleme alınırken, iltica başvurusu kabul edilmeyen sığınmacılar da daha hızlı geri gönderilebiliyor.

Yani AB'nin "güvenli ülke" listesinde olmak, Türkiye için şu anlama geliyor: Türkiye'den çeşitli nedenlerle ayrılarak, AB'ye iltica başvurusu yapan Türk vatandaşlarının, bu başvuruları bulundukları AB ülkesi tarafından değerlendiriliyor. AB, iltica hakkı tanımadığı yabancı ülke vatandaşlarını, geldikleri ülkeye geri gönderiyor. Ancak bu kişilerin vatandaşı oldukları ülke, insan hakları açısından sıkıntılı ise bu geri gönderme işlemi yapılamıyor.

Türkiye'nin AB'nin iltica başvuruları açısından "güvenli listesi" nde yer alması halinde;

- Hem AB'ye iltica başvurusunda bulunan ancak kabul edilmeyen Türk vatandaşlarının;

- Hem de hakkında adli kovuşturma olan ve ülkeden kaçan Türk vatandaşlarının, Türkiye'ye geri gönderilmelerinin önü açılacak.

AB üyesi ülkeler arasında Türkiye'yi şu an sadece Bulgaristan "güvenli ülke" olarak tanıyor.

Ortak liste teklifi

Jean-Claude Juncker başkanlığındaki AB Komisyonu, güvenli ülkeler konusunda AB'nin ortak bir liste oluşturmasını önermişti. Planlanan listede Türkiye de bulunuyor.

Türkiye'ye vize kolaylığı

Almanya Başbakanı Merkel, Frankfurter Allgemeine gazetesine verdiği röportajda, Türkiye'ye vize kolaylığı verilmesi konusunda da hazır olunduğu sinyalini vererek, şöyle konuştu:

"Biz vize şartı konusundaki müzakereleri daima geri kabul anlaşmalarıyla ilişkilendiriyoruz. Bu, bu arada yürürlüğe girecek. Vize sorunu konusunda hızlıca halledebileceğimiz birkaç adım kaldı. Diğer konularda daha fazla vakte ihtiyacımız var."

Merkel, Türkiye ziyareti çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu ile İstanbul'da bir araya gelecek.

Görüşmelerde teröre karşı yürütülen ortak mücadele, Suriye'deki durum, sığınmacı krizi ve Almanya-Türkiye ilişkileri ana gündem maddelerini oluşturuyor.