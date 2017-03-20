Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Sen de şu anda Nazi uygulamasını yapıyorsun. Kime? Almanya'daki benim Türk kardeşlerime veya oraya giden bakan kardeşlerime, milletvekili kardeşlerime" ifadesine tepki gösterdi. Merkel, "Türk liderlerin Nazi kıyaslamaları son bulmalı" dedi.

Merkel'den önce de Alman hükümet sözcüsü, konuya ilişkin açıklamada bulunmuştu. "Nazi karşılaştırması hiçbir şekilde kabul edilemez" diyen sözcü Ulrike Demmer, ilişkilere kalıcı zararın önüne geçilmesinin de Türkiye'ye bağlı olduğunu savunmuştu.

Erdoğan'ın söz konusu suçlamalarına Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'den ve muhalefet lideri Martin Schulz'dan da tepki gelmişti.