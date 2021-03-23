Merkel: Resmen yeni bir pandeminin içindeyiz, Britanya kaynaklı varyant yaygın hâle geldi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkede yayılan Koronavirüs'ün Britanya kaynaklı varyantının yaygın hâle geldiğini söyledi ve "yeni bir pandeminin içindeyiz" dedi. Merkel, Paskalya Bayramı boyunca uygulanacak sıkı kısıtlamanın vakaları kontrol almada etkili olacağını söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Almanya Başbakanı Merkel, ülkede Koronavirüs salgınının durumunun "çok ciddi" olduğunu söyledi. Merkel, yeni kısıtlamalar kapsamında 1-5 Nisan arasında sosyalleşmenin limitli olacağını, Paskalya Bayramı'nın "sessiz günler" olarak geçeceğini söyledi. Paskalya boyunca iki haneden toplam 5'ten fazla yetişkinin bir araya gelmesi yasak olacak.

Merkel, "Şu an resmen yeni bir pandeminin içindeyiz. Britanya kaynaklı mutasyon yaygın hâle geldi" dedi.

Merkel, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in AB ülkelerinin AstraZeneca aşısını ihraç etmesini engelleme yönündeki fikrine katıldığını söyleyerek, aşılama programlarının hızlandırılması gerektiğini belirtti.

Almanya'da 100 bin kişide vaka sayısı 107'ye yükseldi. Ülke genelinde salı günü 7 bin 500 yeni vaka tespit edildi ve 250 kişi hayatını kaybetti.