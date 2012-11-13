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Dünya

Merkel Portekiz'de protestolarla karşılandı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Portekiz Cumhurbaşkanı Anibal Cavaco Silva ve Başbakan Pedro Passos Coelho ile mali krizi görüşürken halkta sokaklara döküldü

13 Kasım 2012 11:31

Almanya Başbakanı Angela Merkel, mali krizin pençesindeki Portekiz’e ziyarette bulundu. Merkel, Yunanistan’da olduğu gibi Portekiz’in başkenti Lizbon’da da protestolarla karşılandı. 

Angela Merkel, Portekiz Cumhurbaşkanı Anibal Cavaco Silva ve Başbakan Pedro Passos Coelho ile Euro Bölgesi’ni sarsan borç krizini görüştü. 10 milyon nüfuslu Portekiz, Avrupa Birliği kaynaklarından 78 milyar Euro’luk dış yardım alıyor. 

Portekiz Başbakanı Coelho, ülkesine yapılan dış yardım için teşekkür ederken, halk sokaklarda  'krizin bedelini bize ödetmeyin' sloganları eşliğinde protesto düzenledi.

Ekonomik krizin yoğun şekilde yaşandığı Portekiz’de işsizlik oranı, yüzde 16’yı buldu. Portekiz hükümeti, ekonominin bu sene yüzde 3 oranında daralacağını; gelecek sene ise bu oranın yüzde 1 olacağını öngörüyor. 

 

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